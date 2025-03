Gladiators Trier mit souveränen Siegen gegen Dresden und Tübingen

Die Gladiators Trier haben am vergangenen Doppelspieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga zwei deutliche Siege eingefahren. Gegen die Dresden Titans gab es einen klaren 108:80-Erfolg, während die Gladiatoren in Tübingen mit 86:71 gewannen.

Deutlicher Heimsieg gegen Dresden

Am Freitagabend starteten die Gladiators Trier mit einem offensivstarken Auftritt gegen die Dresden Titans in den Doppelspieltag. Schon im ersten Viertel zeigte sich das hohe Tempo der Partie, doch Trier setzte sich mit 30:23 ab.

Im zweiten Viertel verstärkten die Gastgeber ihren defensiven Druck und trafen hochprozentig von außen und in Korbnähe. Mit einer komfortablen 63:44-Führung ging es in die Halbzeit.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Trier dominant. Die Titans fanden kein Mittel gegen das schnelle Offensivspiel der Gladiatoren, die den Ball gut bewegten und ihre Würfe effizient nutzten. Mit 86:60 vor dem Schlussviertel war die Vorentscheidung gefallen. Auch in den letzten zehn Minuten ließ Trier nicht nach und brachte den deutlichen 108:80-Sieg souverän nach Hause.

Auswärtssieg in Tübingen: Starke Defensive als Schlüssel

Am Sonntag stand die Partie gegen die Tigers Tübingen an. Hier überzeugten die Gladiators vor allem mit einer wachen Defensive, die zahlreiche Ballgewinne ermöglichte. Nach zehn Minuten lag Trier bereits mit 23:12 in Führung.

Zur Halbzeit stand es 45:32, doch nach der Pause kämpfte sich Tübingen mit verbessertem Rebounding und guten Wurfquoten heran. Der Trierer Vorsprung schrumpfte, doch mit wichtigen Dreiern konnten die Gäste den zweistelligen Vorsprung (68:57) ins letzte Viertel retten.

In den entscheidenden Minuten dominierte Trier erneut am Brett. Maik Zirbes und Marten Linßen setzten sich unter dem Korb durch und hielten Tübingen auf Distanz. Mit 86:71 sicherten sich die Gladiators den zweiten Sieg des Wochenendes.

Trainerstimme: Jacques Schneider über den Doppelspieltag

Headcoach Jacques Schneider zeigte sich zufrieden mit den Ergebnissen, äußerte aber auch Kritik:

„Wir hatten gegen Dresden noch eine Rechnung offen, und das Team hat stark reagiert. Dennoch gab es Phasen, in denen wir nachlässig wurden. Gegen Tübingen war es ein harter Kampf, aber wir haben in jeder Kategorie überzeugt. Die Mannschaft macht riesigen Spaß, und wir wollen uns jede Woche weiter verbessern.“

Topscorer und Stats der Gladiators Trier

vs. Dresden Titans (108:80)

Marten Linßen – 16 Punkte

– 16 Punkte Behnam Yakhchali – 16 Punkte

– 16 Punkte Jordan Roland – 15 Punkte

– 15 Punkte Clayton Guillozet – 15 Punkte

– 15 Punkte Maik Zirbes – 10 Punkte

vs. Tigers Tübingen (86:71)

Behnam Yakhchali – 16 Punkte

– 16 Punkte Marten Linßen – 13 Punkte

– 13 Punkte Clayton Guillozet – 12 Punkte

– 12 Punkte Marcus Graves – 9 Punkte

– 9 Punkte Maik Zirbes – 6 Punkte, 10 Rebounds

Ausblick: Nächstes Spiel gegen die Artland Dragons

Nach den beiden Siegen stehen die Gladiators nun vor dem nächsten wichtigen Spiel. Am 15. März 2025 treffen sie auswärts auf die Artland Dragons, wo sie ihre Siegesserie fortsetzen wollen.