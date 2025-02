TRIER. Am heutigen Dienstag, den 25. Februar, gegen 10:40 Uhr, kam es an der Nelson Mandela Realschule Plus in Trier zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz. Der Grund: Unbekannte setzten Reizstoff im Schulgebäude frei, was zu einer kurzfristigen Evakuierung führte.

Mehrere Schüler betroffen – eine Person im Krankenhaus

Rettungskräfte untersuchten vor Ort etwa 15 betroffene Personen. Eine Schülerin musste zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden.

Lage inzwischen unter Kontrolle – Unterricht wieder aufgenommen

Nach dem Vorfall konnte der Unterricht nach Abschluss des Einsatzes fortgesetzt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an, um die Verantwortlichen zu identifizieren.

Was bedeutet das für Schüler und Eltern?