Wegen Trierer Marc-Aurel-Ausstellung: Ministerpräsident als Römer bei «Mainz bleibt Mainz»

«Marc Aurel und Narretei – Hochkultur und Feierei!» Dieses Motto inspiriert Ministerpräsident Schweitzer und andere prominente SPD-Politiker bei der Wahl ihrer Kostüme für die TV-Fastnacht in Mainz.

MAINZ. Im römischen Look schunkeln der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer und seine Begleiter in diesem Jahr bei «Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht» mit.

Der Regierungschef, seine saarländische Kollegin Anke Rehlinger, Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Parteichef Lars Klingbeil (alle SPD) weisen mit der Wahl ihrer Verkleidung auf die geplante Landesausstellung über Marc Aurel hin, wie die Staatskanzlei in Mainz mitteilte. Die Schau über den römischen Kaiser ist ab 15. Juni im Landesmuseum Trier zu sehen.

Die Fernsehsitzung aus dem Kurfürstlichen Schloss in Mainz feiert in diesem Jahr ihr 70. Jubiläum. Sie wird am Freitag vor Rosenmontag (28. Februar) vom SWR übertragen.