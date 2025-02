Daun: Dramatische Rettung von hilfloser Person aus Wohnung

DAUN. Für die Feuerwehr Daun kam es am heutigen Montag gegen 16.37 Uhr zu einem dringenden Einsatz in Daun. Eine hilflose Person alarmierte die Rettungskräfte.

Die Integrierte Leitstelle Trier war von einer Person in einem Mehrfamilienhaus in Daun informiert worden, dass sie dringend Hilfe benötigt. Das Gespräch mit der Leitstelle wurde jedoch abgebrochen. Daher wurde von der Leitstelle neben dem Rettungsdienst auch sofort die Feuerwehr und die Polizei mitalarmiert.

Wie bei dringenden Türöffnungen üblich, versuchte die Feuerwehr Daun zunächst mit dem Türöffnungssatz die Wohnungstür gewaltfrei zu öffnen. Hierbei handelte es sich jedoch um eine mehrfach verriegelte Wohnungsabschlusstür mit Aufbohrschutz. Aufgrund der Verhältnismäßigkeit der Mittel entschied sich die Einsatzleitung daher, nicht mit Gewalt durch die Wohnungstür in die Wohnung zu gelangen, sondern eine Fensterscheibe einzuschlagen und so den Zugang zur Wohnung zu schaffen, da dies der schnellste und beste Weg mit dem geringsten Schaden an der ebenerdigen Wohnung war.

Nachdem der Rolladen etwas weiter angehoben worden war, konnte man die Person hilflos in der Wohnung liegen sehen. Daher wurde unverzüglich eine Scheibe eingeschlagen und ein Feuerwehrmann konnte durch das Fenster zur Wohnungstür gelangen und dem Rettungsdienst Zugang zur verletzten Person geben, die dringend Hilfe benötigte.

Nach einer Versorgung durch den Rettungsdienst wurde die Person zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr Daun war mit KdoW, HLF und TGM im Einsatz.