„Nie-wieder-ist-Jetzt“: Omas gegen Rechts und Bündnisse demonstrieren am Samstag in Trier

TRIER. Am kommenden Samstag, 15. Februar 2025, findet in Trier die Kundgebung „Nie-wieder-ist-Jetzt“ statt. Begleitet wird die Veranstaltung von einem Sternmarsch, bestehend aus drei Demonstrationszügen, die sich um 14:00 Uhr am Vorplatz der Porta Nigra zur Abschlusskundgebung vereinen. Die Stadt Trier warnt vor Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt zwischen 13:00 und 14:00 Uhr.

Drei Demonstrationszüge – ein gemeinsames Ziel

Die Sternmärsche beginnen zeitgleich um 13:00 Uhr an drei verschiedenen Startpunkten:

Viehmarkt: Veranstalter: Omas gegen Rechts Trier, Pulse of Europe Trier, Trierer Archiv für Geschlechterforschung und Digitale Geschichte

Themenfokus: Solidarität und gesellschaftlicher Zusammenhalt Hauptbahnhof: Veranstalter: Arbeitsgemeinschaft Frieden und Feministische Vernetzung

Themenfokus: Frieden, Gleichstellung und soziale Gerechtigkeit St. Paulin: Veranstalter: Studis gegen Rechts, Greenpeace und Offenes Antifaschistisches Treffen

Themenfokus: Engagement gegen Rechtsextremismus und für Klimagerechtigkeit

Die drei Züge vereinen sich um 14:00 Uhr zur großen Abschlusskundgebung auf dem Vorplatz der Porta Nigra.

Verkehrsbehinderungen in Trier erwartet

Die Stadt Trier weist auf mögliche Verkehrsbehinderungen zwischen 13:00 und 14:00 Uhr hin. Betroffen sind vor allem folgende Straßen:

Bahnhofstraße

Christophstraße

Deworastraße

Dominikanerstraße

Windstraße

Simeonstraße

Die Stadt empfiehlt, die Innenstadt während der Demonstrationszeiten zu umfahren oder auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen.

Hintergrund der „Nie-wieder-ist-Jetzt“-Kundgebung

Die Demonstration soll ein Zeichen für Demokratie, Vielfalt und Solidarität setzen. Die Veranstalter rufen zur Teilnahme auf, um deutlich zu machen, dass sich viele Menschen für eine offene und tolerante Gesellschaft engagieren.

Zeitlicher Ablauf der Demonstration: