++ Trier: “Nie wieder ist jetzt” – Große Demonstration am Sonntag 14 Uhr vor der Porta Nigra ++

TRIER. Mehr als 60 Vereine und Organisationen aus der Zivilgesellschaft rufen für den kommenden Sonntag, den 28. Januar 2024, um 14 Uhr zu einer Demonstration vor der Trierer Porta Nigra auf. Unter dem Titel “Nie wieder ist jetzt! Wir stellen uns dem Vormarsch der AfD”, wurde die Demonstration vom Verein “Buntes Trier” angemeldet. Hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet.

„Die Menschen, die AfD und Konsorten aus diesem Land vertreiben wollen, das sind wir selbst, es sind unsere Partnerinnen und Partner, Kinder und Familienangehörigen, unsere Freundinnen und Freunde, Nachbarinnen und Nachbarn, Kolleginnen und Kollegen und Mitschülerinnen und Mitschüler”, so eine Vertreterin der Organisatoren der Demonstration (AG Frieden). „Spätestens jetzt muss auch den Letzten klar sein, dass es dringend an der Zeit ist, dagegen aufzustehen,“ ergänzt die Vertreterin.

Ein weiterer Vertreter bestärkt: „Die AfD muss jetzt und heute mit aller Macht in die Schranken gewiesen werden. Auch andere müssen endlich aufhören, mit dem Feuer der Ausgrenzung zu spielen und Farbe bekennen: Für den Zusammenhalt, für wirkliche Solidarität und konsequenten Antifaschismus, gegen Antisemitismus, Rassismus und Menschenverachtung.“

Als Organisationen und Vereinem rufen unter anderem Buntes Trier e.V., Palais e.V., DGB Region Saar-Trier, TUFA Trier, AStA Uni Trier, Diakonisches Werk der Kirchenkreise Trier, NABU Region Trier und KulturKarawane Trier am Sonntag zur Demo auf.

Da die Demo eine Veranstaltung von zivilgesellschaftlichen Akteuren ist, wird darum gebeten, von Parteifahnen /- Kennzeichnungen sowie Reden von Parteivertretern abzusehen.

Unterstützt wird die Demonstration (Stand 25. Januar) von:

AG Frieden

Buntes Trier

Lokale Agenda 21

KSJ Trier

Schmit-Z e.V.

Multikulturelles Zentrum Trier

Feministische Vernetzung Trier

Amnesty International Trier

Psychologists4Future Trier

Besch Bleibt

pro familia Trier

Anti-Atom-Netz Trier

DGB Region Saar-Trier

GEW HSG Trier

Refugee Law Clinic Trier

Animal Liberation Trier

Netzwerkhafen Ukraine

Frauennotruf Trier

S.I.E. e.V.

Palais e.V.

NGG Region Trier

Tuchfabrik Trier e.V.

Aidshilfe e.V. Trier

ARA Trier

GPSD e.V.

OAT

Die Plattform Trier

BUND Kreisgruppe Trier-Saarburg, BUND Trier

Afrikanische Community Trier

AStA Uni Trier

Diakonie Trier

Rech Wagner & Co. GmbH Steuerberatungsgesellschaft

Trier zeigt Haltung

Lebenshilfe Trier e.V.

Psychosoziales Zentrum für Geflüchtete

IIA Uni Trier

KAB Trier

FFF Trier

NABU Regionalstelle RLP-West

TAGG e.V.

Pulse of Europe Trier

Bürgerhaus Trier Nord e.V.

Deutsche Friedensgesellschaft Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen Gruppe Trier

Allegoaren

BDKJ Trier

Abteilung Jugend des Bistums Trier

DPSG Pfadfinder*innen Trier

KulturKarawane Trier

Porta Familia

Malteser Trier

SKM Verein für soziale Dienste Trier e.V.

Block O Trier

Jugendzentrum Saarburg

Mergener Hof e.V.

Carl Geisen GmbH

Nestwärme

Bürgerservice Trier

Fachstelle Jugend im VB Trier

Wohnungsgenossenschaft Am Beutelweg eG

Paritätische Regionalgruppe Trier

Caritasverband Trier e.V.

Deutsche Kinder- und Jugendstiftung

KjG Trier

Musiknetzwerk Trier g. e.V.

Frauenhaus Trier

Lions Club Trier

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier

treffpunkt am weidengraben e.V.

Aktion 3% Föhren e.V.

Pfarrei Liebfrauen Trier

St. Jakobusbruderschaft Trier e. V.

Evangelischer Kirchenkreis Trier

Klaus Jensen Stiftung

Palaver e.V.