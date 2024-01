Auftakt in die Auswärtsserie: Gladiators Trier gastieren bei den Knights Kirchheim

TRIER/KIRCHHEIM. Tip-Off im ersten von drei aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen der Gladiators Trier bei den Kirchheim Knights ist am Samstag um 19.00 Uhr. Dabei steht der erste Einsatz von Neuzugang Jordan Barnes an.

Nach dem Heimsieg über die Dresden Titans, der den achten Sieg in Folge und damit einen neuen Vereinsrekord bedeutete, steht für die Gladiatoren nun eine Serie von drei Auswärtsspielen am Stück an. Das erste Gastspiel findet am Samstag in der Sporthalle Stadtmitte gegen die Kirchheim Knights statt. Beim Wiedersehen mit dem ehemaligen Gladiator Jonas Niedermanner wird Neuzugang Jordan Barnes sein erstes Spiel im Trierer Trikot absolvieren.

Die Ritter aus der Teckstadt stehen aktuell auf dem siebten Tabellenplatz der ProA und konnten bisher zehn ihrer 18 Saisonspiele für sich entscheiden, verloren jedoch ihre letzten drei Spiele gegen Bayreuth, Bochum und Jena. Doch gerade bei der knappen Niederlage beim Tabellenführer (95:98) zeigten die Knights ihre Qualität und untermauerten den Anspruch die Playoffs erreichen zu wollen. Das Hinspiel am Sparkasse-Trier-Spieltag in der SWT Arena endete mit einem deutlichen 95:67 Heimsieg der Gladiators.

Das Team von Headcoach Igor Perovic verfügt über sehr starke Einzelspieler, die zum Großteil bereits letzte Saison gemeinsam für Kirchheim aufliefen. Vor allem ist hier Point Guard Michael Flowers zu nennen, der mit 20,1 Punkten pro Spiel stärkster Scorer der gesamten 2. Basketball Bundesliga ist. Dazu verteilt der US-amerikanische Aufbauspieler noch 4,9 Assists und schnappt sich 5,2 Rebounds pro Spiel und ist somit wichtigster Baustein des Kirchheimer Spiels.

Auch die weiteren Importspieler Michael Miller (14,8 Punkte pro Spiel), Big Man Nicholas Muszynski (11,8) und Jaydon Henry-McCalla (9,6) übernehmen wichtige Rollen im System von Igor Perovic. Die deutsche Rotation besticht vor allem durch Erfahrung in der ProA und viel Talent. ProA-Routinier Demetrius Ward (8,1), Ex-Gladiator Jonas Niedermanner (4,4) und die beiden Big Men Aitor Pickett (4,4) und Antonio Dorn (8,1) übernehmen hier am meisten Verantwortung. Im statistischen Teamvergleich werden keine großen Differenzen im Spiel der Kontrahenten deutlich. Während die Gladiatoren die Liga in der 2er-Quote mit 56,2% anführen stehen die Knights hier mit 49,9% auf dem letzten Platz der ProA, in allen anderen Kategorien liegen die Kirchheimer im stabilen Mittelfeld der Liga.

„Mit Kirchheim erwartet uns erneut ein starkes Team. Sie spielen guten Basketball und sind meiner Meinung nach noch besser, als ihr aktueller Tabellenplatz vermuten lässt. Sie wollen in die Playoffs und wissen, wie wichtig dieses Spiel gegen uns wird. Sie haben zwar ihre letzten drei Spiele nicht gewinnen können, haben als Team aber gute Fortschritte gemacht und sich gut präsentiert. Ich habe großen Respekt vor ihrer Leistung in Jena. Sie hatten wirklich die Chance das Spiel gegen eines der stärksten Teams der Liga in einer sehr schweren Umgebung zu gewinnen. Von daher wissen wir, dass uns ein gutes Team erwartet und wir bereiten uns akribisch auf diese Aufgabe vor“, sagt Don Beck, Headcoach der Gladiators, vor dem Aufeinandertreffen mit den Kirchheim Knights. (Quelle: Gladiators Trier)