Labyrinth des Geldes: Tag der Wirtschaft an der Hochschule Trier begeistert

TRIER. Wirtschaft beeinflusst viele Lebensbereiche – vom Konsumverhalten bis hin zu großen globalen Zusammenhängen. Um einen Einblick in die vielfältigen Facetten der Wirtschaft zu bekommen, veranstaltete die Hochschule Trier zum wiederholten Male am 22. Januar 2025 in Kooperation mit der Deutschen Bundesbank aus Mainz einen Tag rund um wirtschaftliche Themengebiete für Oberstufenschülerinnen und -schüler.

In interaktiven Workshops konnten die rund 60 Schülerinnen und Schüler die vielfältigen Aufgabenbereiche der Zentralbank kennenlernen sowie die innovativen Themengebiete der Wirtschaftsinformatik näher betrachten und an Praxisbeispielen erleben.

Durch einen Campusrundgang konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Hochschule kennenlernen und einen Einblick in den Hochschulalltag gewinnen. Studentinnen und Studenten höherer Semester traten mit den Schülerinnen und Schülern ebenfalls in den Austausch und konnten interessante Fragen zum Studium beantworten.

Die Veranstaltung zielte darauf ab, den Schülerinnen und Schülern aktuelle Wirtschaftsthemen näher zu bringen und ihnen wertvolle Informationen zu den Studienmöglichkeiten bei der Deutschen Bundesbank und der Hochschule Trier und den damit verbundenen, zukünftigen beruflichen Perspektiven zu vermitteln.

Derzeit läuft die Bewerbungsphase des Sommersemesters 2025 für die praxisnahen Studiengänge an der Hochschule Trier. Informationen zu den Studiengängen mit einer betriebswirtschaftlichen Ausrichtung sind unter folgendem Link abrufbar www.hochschule-trier.de/go/wirtschaft. Alles Wissenswerte rund um Studiengänge, Ausbildungen und Bewerbungen bei der Deutschen Bundesbank befindet sich auf der Website https://www.bundesbank.de/de/karriere. (Quelle: Hochschule Trier)