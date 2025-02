Trier: Jogger, Daunenjacke und Messer – Täter greift Freundesgruppe an und flüchtet!

TRIER. Schockierender Vorfall in der Innenstadt! Wie die Polizei mitteilt, kam es am späten Samstagabend (8. Februar) zu einer bedrohlichen Auseinandersetzung, bei der ein Mann mit einem Messer verletzt wurde. Die Täter – eine Gruppe von drei bis vier Männern – beleidigten zunächst ihre Opfer, bevor die Situation eskalierte.

Plötzliche Eskalation nach Beleidigungen

Gegen 23:15 Uhr gerieten drei Freunde in der Innenstadt von Trier ins Visier der Tätergruppe. Was als verbale Auseinandersetzung begann, nahm jedoch schnell eine gefährliche Wendung: Einer der Freunde wehrte sich und schubste einen der Angreifer. Doch dieser reagierte brutal – er zog ein Messer und verletzte sein Opfer an der Hand.

Bewaffneter Raubversuch – Opfer flüchtet panisch

Der Täter soll das Trio dann unter Androhung von Gewalt aufgefordert haben, ihm Geld auszuhändigen. Doch die Freundesgruppe weigerte sich und flüchtete umgehend. Der Verletzte wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Fahndung nach dem Messer-Täter – Polizei bittet um Hinweise

Der mutmaßliche Täter ist weiterhin auf freiem Fuß. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen und gibt folgende Täterbeschreibung heraus:

Alter: 18-23 Jahre

Aussehen: Südländisches Erscheinungsbild, schwarzer Bart, schwarze Haare

Kleidung: Schwarze Jogginghose, schwarze Daunenjacke

Körpergröße: ca. 1,80 m

Tatwaffe: Messer mit einer Klingenlänge von ca. 15-20 cm

Zeugen gesucht! Falls jemand den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise zum Täter geben kann, meldet euch bitte bei der Kriminalpolizei Trier unter der Rufnummer 0651 983-43390.