29 Jahre nach Doppelmord in Völklingen: Verdächtiger in Haft

Ein Ehepaar wird in seiner Wohnung in Völklingen ausgeraubt und erschlagen. Der Fall bleibt jahrzehntelang ungelöst. Nun führt ein neuer DNA-Treffer zum mutmaßlichen Täter.

VÖLKLINGEN. Fast 30 Jahre nach dem Doppelmord an einem Ehepaar in Völklingen ist ein Verdächtiger gefasst worden.

Der 70-Jährige befindet sich bereits seit September in Haft, wie ein Sprecher des Landgerichts Saarbrücken mitteilte. Gegen ihn sei Anklage wegen zweifachen Mordes sowie versuchten Mordes in acht Fällen erhoben worden. Der Prozess soll Anfang März beginnen.

Der heute 70-Jährige soll im Dezember 1996 ein Ehepaar in dessen Wohnung erschlagen und ausgeraubt haben – aus Heimtücke und Habgier. Danach soll er die Wohnung in Brand gesetzt haben, um seine Tat zu verdecken. Dabei nahm er den Ermittlern zufolge in Kauf, dass die anderen acht Menschen im Gebäude ebenfalls sterben können.

DNA-Treffer führte zum Angeklagten

Durch die regelmäßige Bearbeitung sogenannter Cold Cases waren die Ermittler auf die neue Spur gekommen. Im Fall des Doppelmords habe durch neue kriminaltechnische Erkenntnisse ein DNA-Treffer zu dem Angeklagten geführt. Dieser war bereits 1996 als Zeuge vernommen worden, jedoch hatte sich damals kein Tatverdacht ergeben.