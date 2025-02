Dreister Autoklau in Euren – Chevrolet direkt vor der Haustür gestohlen!

EUREN. In der Zeit von Donnerstag, dem 6. Februar 18 Uhr, auf Samstag, den 8. Februar, 10 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein vor dem Wohnhaus abgestelltes und verschlossenes Auto in der Udostraße in Trier-Euren.

Nach Angaben der Polizei handelt sich bei dem Auto handelt um einen Chevrolet Captiva in der Farbe Silber. Das Kennzeichen lautet TR-A 1493.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des PKW machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 zu melden.