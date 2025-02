Vier Landkreise bilden gemeinsame Zulassungsstelle – Eifelkreis tritt bei

WITTLICH. Die Kfz-Zulassungsstellen zählen zu den publikumsintensivsten Verwaltungsbereichen. Doch häufig ist das An- oder Ummelden eines Fahrzeugs mit einem höheren Zeit- und Fahraufwand verbunden. Wer beispielsweise im Landkreis Vulkaneifel wohnt, der Arbeitsort sich jedoch im Eifelkreis Bitburg-Prüm befindet, hat das Nachsehen.

Ebenso haben die Autohändler und Zulassungsdienste weite Wege zu leisten, wenn sich der Wohnort des Kunden nicht im eigenen Landkreis befindet. Seit 2023 ermöglicht die „Gemeinsame Zulassungsstelle“ der Landkreise Bernkastel-Wittlich, Cochem-Zell und Vulkaneifel eine spürbare Vereinfachung: Im Rahmen des vom Land Rheinland-Pfalz geförderten Verbundprojekts „Interkommunale Zusammenarbeit Eifel-Mosel-Hunsrück“ (IKZ) ist es seitdem möglich, Zulassungsvorgänge unabhängig vom Wohnort durchzuführen. Der Eifelkreis Bitburg-Prüm schließt sich nun dem Teilprojekt „Gemeinsame Zulassungsstelle“ an, sodass Privatpersonen und Unternehmen im Eifelkreis ab sofort von den bisherigen guten Erfahrungen der kreisübergreifenden Zusammenarbeit profitieren.

Ein Autohaus mit Sitz in Bitburg, das ein Fahrzeug an einen Kunden aus Morbach verkauft, kann das Fahrzeug nun bei der Kreisverwaltung in Bitburg mit Kennzeichen WIL oder BKS anmelden. Ebenso können Privatpersonen, die bei ihrer gewohnten Zulassungsstelle keinen geeigneten Termin finden, eine andere Verwaltung innerhalb des IKZ-Verbunds aufsuchen. Die Schilderstellen können auch Kennzeichen für die anderen Landkreise prägen; die zulassende Behörde darf dabei das eigene Siegel aufbringen. Zum Verbund gehören insgesamt sieben Kennzeichen aus vier Landkreisen: BIT, PRÜ, DAU, WIL, BKS, COC und ZEL.

Landrat Andreas Kruppert dankt den Nachbarkreisen, die den Eifelkreis im Jahr 2023 in das IKZ-Projekt aufgenommen haben. „Mit der gemeinsamen Bußgeldstelle, einer einheitlichen Finanzsoftware sowie weiteren Teilprojekten schaffen wir zukunftsweisende Lösungen im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Die Erweiterung der ‚Gemeinsamen Zulassungsstelle‘ auf nun vier Landkreise stellt ein wichtiges Schwerpunktprojekt dieser kreisübergreifenden Kooperation mit vielfältigen Vorteilen dar. Den Projektverantwortlichen sowie den Mitarbeitenden in den Zulassungsstellen gilt mein ausdrücklicher Dank.“

Die Abwicklung erfolgt über eine gemeinsame Terminverwaltung, bei der alle freien Termine der einzelnen Zulassungsstellen angezeigt werden. Die Bürgerin oder der Bürger kann im Kalender neben dem Termin zukünftig ebenfalls den gewünschten Standort der Zulassungsstelle auswählen.

Termine bis zum 23. Februar 2025 werden für den Eifelkreis Bitburg-Prüm noch über das bekannte Terminportal (www.terminland.de/kv-bitburg) gebucht. Ab dem 24. Februar 2025 erfolgt die Terminvergabe einheitlich über das gemeinsame Portal www.terminvergabeportal.de oder über die Internetseiten der einzelnen Verwaltungen sowie über die Behördenrufnummer 115. (Quelle: Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich)