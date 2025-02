Valentinstag naht: Romantische Orte für Paare in Rheinland-Pfalz

MAINZ/KOBLENZ/TRIER/DEIDESHEIM. Wenn man verliebt ist, ist es überall schön – solange der Lieblingsmensch dabei ist. Doch manchmal soll es beim Date besonders schön sein, etwa zum Valentinstag am 14. Februar. Einige Ideen für romantische Orte und Aktivitäten in Rheinland-Pfalz.

Fast auf Wolke sieben: die Hängeseilbrücke Geierlay

Mitten im Hunsrück, über dem Mörsdorfer Bachtal schwebt eine lange Brücke. Hundert Meter hoch und 360 Meter lang ist die Geierlay-Brücke. Sie schwingt von einem Brückenkopf zum anderen. Verliebte können hier gemeinsam ihre Höhenangst bewältigen oder schwindelfrei den Blick über das Tal schweifen lassen. Die Hängeseilbrücke eignet sich auch gut als Teil eines romantischen Spaziergangs oder eines abenteuerlichen Wanderurlaubs.

Romantischer Rhein mit Ausblick: der Loreley-Felsen

Schon wegen des Namens ist der «Romantische Rhein» für ein Date am Valentinstag geeignet. Besonders gut lässt sich der Fluss von einem der Aussichtspunkte bestaunen – etwa vom Loreley-Felsen bei St. Goarshausen. Auf dem Plateau stehen Bänke für Picknick und eine Statue der Sagenfigur Loreley.

Liebe geht durch den Magen: Verwöhnen in der Pfalz

Chateaubriand vom Weiderind für zwei Personen am Tisch tranchiert oder wahlweise vegetarisch: Zahlreiche Restaurants entlang der Weinstraße bieten Valentinstags-Dinner an. Und weil der 14. Februar auf einen Freitag fällt, locken Hotels im Pfälzerwald mit speziellen Wellnessangeboten für ein langes Wochenende.

Hunderte Liebes-Vorhängeschlösser: Collis Turm an der Mosel

Auf dem Collis Turm oberhalb von Zell kann man weit über die Mosel blicken. An dem aus rotem Backstein gemauerten Turm oberhalb der Weinberge gibt es eine Aussichtsplattform. Es ist ein Ort, den viele Paare romantisch finden: Am Geländer sind Hunderte Liebes-Vorhängeschlösser mit Widmungen angehängt.

Den Wolken nahe: Im Heißluftballon über die Landschaft gleiten

Zum Valentinstag preisen Anbieter in Rheinland-Pfalz und im Saarland vergünstigte Ballonfahrten an. Zugegeben – mancher Trip ist trotzdem nicht gerade billig. Aber die nahezu geräuschlose Fahrt über Häuser, Straßen und Bäume – mit einem Glas Sekt – könnte es an diesem besonderen Tag wert sein.

Viele versteckte Nischen: der Garten der Burg Thurant

Romantisch ist auch der Garten von der Burg Thurant in Alken im Kreis Mayen-Koblenz. Hier gibt es überall versteckte Nischen und Sitzplätze. Die mittelalterliche Burganlage ist von einer Ringmauer umgeben, die Burg selbst besteht aus mehreren Gebäuden um einen Innenhof. Von den 20 Meter hohen Bergfrieden gibt es für Verliebte einen weiten Blick über das Moseltal.

Sitzbänke mit Traum-Sicht: «Moselkino» oberhalb von Leiwen

Das Landschaftskino liegt rund drei Kilometer auf einer Anhöhe außerhalb des Moselortes Leiwen und bietet eine schöne Sicht über die Mosellandschaft. Wie in einem Kinosaal sind hier Sitzbänke rund um einen großen Holzrahmen aufgestellt, durch den man ins Tal schaut. In einem aufgestellten Weinfass gibt es Leiwener Weine, die auch Paare genießen können. (Quelle: Mona Wenisch, Wolfgang Jung und Birgit Reichert, dpa)