Streit über Drogengeschäft: 18-Jähriger nach Messerattacke in U-Haft

Mit mehreren Messerstichen wurde ein Mann Anfang November in der Nähe der Stadtbibliothek schwer verletzt. Angreifer soll ein 18-Jähriger gewesen sein, der jetzt gefasst wurde.

LUDWIGSHAFEN. Drei Monate nach einer Messerattacke in Ludwigshafen hat die Polizei den mutmaßlichen Angreifer gefasst.

Am Dienstag sei ein tatverdächtiger 18-Jähriger festgenommen worden, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei in Ludwigshafen gemeinsam mit. Der junge Mann sei anschließend dem Haftrichter vorgeführt worden und sitze inzwischen in einer Jugendstrafanstalt.