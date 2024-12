Vierter Ligasieg in Serie? Gladiators Trier gastieren beim BBC Bayreuth

TRIER. Nach den überzeugenden Auftritten in der vergangenen englischen Woche gegen Crailsheim (114:102) und Gießen (87:79), steht am kommenden Samstag das nächste Auswärtsspiel für die Gladiators an.

Das Team von Cheftrainer Jacques Schneider gastiert beim BBC Bayreuth in der Oberfrankenhalle und kämpft um den vierten Ligasieg in Serie. Die Bayreuther – vergangene Saison aus der BBL abgestiegen – rangieren aktuell mit vier Siegen aus elf Spielen auf dem 14. Tabellenplatz der BARMER 2. Basketball Bundesliga, konnten jedoch ihre letzten beiden Partien für sich entscheiden. In Kirchheim (93:74) und zuhause gegen Nürnberg (86:72) fuhr man ungefährdete Siege ein und wird mit entsprechendem Selbstvertrauen in das nächste Heimspiel gegen die Moselstädter gehen.

Statistisch wird das Bayreuther Team von Flügelspieler Demarcus Demonia angeführt, der im Durchschnitt starke 23,2 Punkte pro Partie erzielt. Am meisten Unterstützung erhält dieser durch die beiden deutschen Akteure Moritz Plescher (11,5 Punkte pro Spiel) und Nat Diallo (10,5). Auch Importspieler Drew Buggs erzielt im Schnitt mit 10,5 Punkten pro Partie zweistellige Scoringwerte. Mit Dejan Kovacevic, Rene Kindzeka, Lenny Liedtke und Marios Giotis verfügt der Bayreuther Kader zusätzlich über viel Erfahrung und Qualität in der deutschen Rotation. Der statistische Teamvergleich attestiert dem BBC in nahezu jeder Kategorie ligaweite Durchschnittswerte, die Bayreuther Dreierquote und auch die erzielten Punkte pro Spiel gehören jedoch zu den sechs stärksten Werten der ProA. Somit erwartet die Gladiatoren – bei denen der Einsatz von Point Guard Marcus Graves weiter ungewiss ist – eine große Herausforderung bei einem offensivstarken Gegner.

„Bayreuth hat im Moment einen Run, spielen sehr gut als Mannschaft und waren erfolgreich in Kirchheim und zuhause gegen Nürnberg. Sie haben sich gefunden, haben sehr gute individuelle Spieler auf allen Positionen, aber auch eine sehr engagierte mannschaftliche Leistung gezeigt. Sie sind eine Mannschaft, die sicherlich auch von der Energie ihrer eigenen Halle profitieren wird. Wir müssen konzentriert sein, emotional klar sein und an das anknüpfen, was wir die letzten drei Spiele gut gemacht haben. Wir wollen physisch sein, wir wollen schnell sein und unseren Basketball spielen. Von daher glaube ich, dass es ein intensives und ausgeglichenes Spiel wird, sehe uns aber durchaus in der Position den vierten Sieg in Folge einzufahren. Bezüglich der verletzten Spieler ist aktuell noch alles offen. Hier müssen wir in den nächsten Tagen sehen, wie sich die Lage weiter entwickelt“, sagt Headcoach Jacques Schneider vor der Auswärtsaufgabe in Bayreuth.