RLP: Familienkarte nun auch im Landkreis Trier-Saarburg, Vulkaneifel und Bernkastel-Wittlich

Familienministerin Katharina Binz hat den Landkreis Trier-Saarburg sowie weitere Kommunen als neue Teilnehmende an der Familienkarte Rheinland-Pfalz begrüßt. Bis 2026 soll die Karte in ganz Rheinland-Pfalz an den Start gehen.

Dazu erklärt die regionale Abgeordnete Jutta Blatzheim-Roegler, Mitglied der GRÜNEN Landtagsfraktion:

„Ab sofort können auch Familien im Landkreis Trier-Saarburg mit der Familienkarte von attraktiven Vergünstigungen für Kultur, Freizeit, Bildung und Sport profitieren. Ob Museumsbesuch, eine Übernachtung in der Jugendherberge oder ein Nachmittag mit Alpakas – in acht Landkreisen und kreisfreien Städten erfreut sich das Angebot bereits großer Beliebtheit. Mit der Familienkarte wird die Unterstützung des Landes konkret erfahrbar, denn sie ermöglicht, was sonst oft nicht möglich wäre. Die Karte bedeutet mehr Teilhabe gerade auch für Familien mit einem knappen Geldbeutel.

Bis 2026 soll die Familienkarte nach und nach in ganz Rheinland-Pfalz starten. Unsere Botschaft an die Familien im Trier-Saarburg und im ganzen Land ist: Familien sind das Herzstück unserer Gesellschaft, und das Land wird sie Schritt für Schritt weiter stärken.“

Hintergrund:

Bei den von Ministerin Binz neu in der Familienkarte begrüßten Kommunen handelt es sich um die Landkreise Westerwald, Altenkirchen, Neuwied, Vulkaneifel, Rhein-Hunsrück, Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich und Kusel sowie die kreisfreien Städte Speyer und Frankenthal. Damit nehmen nun 18 Landkreise und kreisfreie Städte an der Familienkarte teil. Bis 2026 soll sich die Familienkarte über alle 24 Landkreise und zwölf kreisfreie Städte erstrecken.

Die Familienkarte und nun auch die App sollen Familien den Zugang zu Angeboten von Vereinen, Kultur- und Bildungseinrichtungen sowie im Einzelhandel und bei Freizeitangeboten erleichtern. Laut Ministerium besitzen aktuell rund 16.000 Familien in 18 Kommunen in Rheinland-Pfalz eine Familienkarte. Bisher war das Angebot in den Landkreisen Ahrweiler, Cochem-Zell, Kaiserslautern und Mayen-Koblenz sowie in Trier, Worms, Ludwigshafen und Koblenz verfügbar. Bis 2026 soll die Familienkarte landesweit nutzbar sein.