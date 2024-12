Luxemburg: Mann bei Schlägerei mit Messer bedroht – Polizist verletzt

LUXEMBURG-STADT. Am Nachmittag des 4.12.2024 wurde eine Schlägerei zwischen mehreren Männern in einem Lokal in der Rue de Strasbourg in Luxemburg-Stadt gemeldet. Mehrere Polizeistreifen begaben sich umgehend vor Ort.

Erste Untersuchungen ergaben, dass ein Mann einem weiteren Mann mit einem Messer drohte, woraufhin es zu einer physischen Auseinandersetzung kam. Der Tatverdächtige verhielt sich den Beamten gegenüber aggressiv und unkooperativ und verletzte dabei einen Beamten. Letzterer wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und das Messer beschlagnahmt. (Quelle: Police Grand-Ducale)