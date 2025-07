Umfangreiche Suchaktion: 12-Jähriger treibt stundenlang mit Luftmatratze auf der Kyll

KYLLBURG – Am heutigen Samstagmittag wurde die Polizeiinspektion Bitburg gegen 15.00 Uhr über das Verschwinden eines 12-jährigen Jungen informiert.

Letztmalig wurde der Junge gegen 11.00 Uhr im Bereich des Kyllburger Campingplatzes gesehen, wobei er zu diesem Zeitpunkt auf einer Luftmatratze in der Kyll geschwommen sein soll.

Koordiniertes Vorgehen von Rettungskräften

In enger Abstimmung mit der Rettungsleitstelle in Trier wurden umgehend weitreichende Personensuchmaßnahmen in die Wege geleitet. Das Suchgebiet konzentrierte sich auf den Flusslauf der Kyll und die angrenzenden Uferbereiche. Die beteiligten Einsatzkräfte arbeiteten unter hohem Zeitdruck, um den vermissten Jungen schnellstmöglich aufzufinden und eine potenzielle Gefahr abzuwenden.

Glücklicher Ausgang: Junge nach 9 Kilometern Flussstrecke wohlbehalten gefunden

Die intensive Suche führte zu einem positiven Ergebnis: Bereits um 15.25 Uhr konnte der 12-jährige Junge durch die Betreiber des Campingplatzes im Bereich der Ortschaft Fließem lokalisiert werden. Zu diesem Zeitpunkt hatte er auf seiner Luftmatratze bereits eine Strecke von etwa 9 Kilometern flussabwärts zurückgelegt und dabei die ursprünglich vorgesehene Ausstiegsstelle weit verpasst. Er wurde wohlbehalten angetroffen und zurück zum Campingplatz gebracht. Der Vorfall unterstreicht die Notwendigkeit von Aufsicht und Vorsicht bei Aktivitäten in fließenden Gewässern.