++ Region: Wochenstart kalt und grau – nachts Glatteis möglich ++

Kalt und grau bleibt es heute. Zum Wochenbeginn sagt sich auch Regen an.

OFFENBACH. Frostig startet der Tag in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Der Deutsche Wetterdienst erwartet für den Tagesverlauf auch nur wenig Besserung: Die Höchsttemperaturen liegen je nach Sonneneinstrahlung bei 1 bis 5 Grad.

Zudem hält sich oft Nebel, sodass es vielerorts trüb bleibt. In der Nacht zum Montag ziehen einige Wolken und auch Regen auf. Auch gefrierender Regen und Glatteis seien möglich. Dazu kühlt es auf bis zu minus 2 Grad ab.

Neue Woche startet grau und regnerisch

Am Montag halten sich die vielen Wolken am Himmel und es bleibt regnerisch. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 11 Grad. Am Dienstag zeigt sich ein ähnliches Bild: stark bewölkt und gebietsweise Regen mit Werten von 4 bis 8 Grad. (Quelle: dpa)