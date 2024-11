Trier: Kunstvereine, Galerien und Ausstellungsräume laden zur „Langen Nacht der Kunst“

TRIER. Am Samstag, den 7. Dezember 2024, laden 13 Trierer Kunstvereine, Galerien und Ausstellungsräume zum zweiten Mal zur „Langen Nacht der Kunst“ in Trier ein.

Von 18.00 bis 23.00 Uhr bieten verschiedene Kunstorte ein vielseitiges Programm. Mit Ausstellungen, Performances, Musik und interaktiven Aktionen wird die Kunstszene der Stadt in all ihren Facetten erlebbar. Den Abschluss bildet die After Party des Clouds Kollektivs ab 23.00 Uhr in der Europäischen Kunstakademie (eka).

Der Eintritt für das abwechslungsreiche Abendprogramm mit vielfältigen Kunstausstellungen, kurzweiligen Führungen und Vorträgen sowie spannenden Performances und Gesprächen mit Künstler:innen, kreativen Mitmachaktionen, internationaler Musik und regionalem Glühwein ist kostenfrei!

Ein kostenfreier Shuttle-Bus der SWT verbindet die verschiedenen Ausstellungsorte im Halbstunden-Takt. Die Veranstaltung verspricht einen inspirierenden Abend voller künstlerischer Vielfalt, ideal für Kunstliebhaber:innen und neugierige Besucher:innen gleichermaßen.

Veranstaltungsprogramm Überblick

Die Teilnehmenden Einrichtungen und Programmpunkte im Überblick:

Atelier EXIL: Präsentation zeitgenössischer Werke von 15 Künstler:innen, begleitet von Kurzführungen, einer Lichtinstallation und Live-Musik der Band „Stone Blind“.

Europäische Kunstakademie: Pop-up-Ausstellung, monumentales Wandgemälde von David Schmitz und musikalische Intermezzi unter dem Titel „An die Sterne“.

Galerie Grotowski: Ausstellung „Gesichter Asiens“ der Fotografischen Gesellschaft Trier mit Porträts verschiedener Kulturen, ergänzt durch einen Vortrag und Tee aus dem Samowar.

Galerie Netzwerk: Multimediale Installation „KampfKunst“ von Sara Stubenbaum, untermalt von Live-Musik mit Eigenkompositionen.

Galerie Palais Walderdorff: Ausstellung „ZWEI X TANGO“ von Ingrid Janowsky und Robert Bühler der Gesellschaft für Bildende Kunst Trier, ergänzt durch Kurzlesungen, Tanz und Videos.

Europäische Rechtsakademie: Jahresausstellung des Kultur- und Kunstvereins KUKT mit interaktiven Aktionen wie einer Fotoinstallation und einer Schnitzeljagd.

TUFA Trier: Präsentation der Kulturwerkstatt Trier mit Mitmachaktionen, Art Talks und Fotowalks anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens.

Kunsthalle Trier: Gruppenausstellung „Was tun mit Zärtlichkeit?“ in der Treviris-Passage mit Performances und Führungen in mehreren Sprachen.

Kunsthaus „Alte Druckerei“: Ausstellung „Homesphere“ und performative Lichtkunst von Lady Lightflow.

Kunstverein Trier Junge Kunst: Ausstellung „The Long Road to Electric Avenue“ mit Arbeiten von Der Belichta, die sich auf ein filmisches Science-Fiction-Universum beziehen.

PulpXIX Kunstgemeinschaft: Pop-up-Ausstellung im Atelier E2 mit Führungen und Gesprächen.

After Party Clouds Kollektiv: Ab 23.00 Uhr Drinks und Beats in der Europäischen Kunstakademie (Einlass: 5 €). Weitere Informationen und das vollständige Programm sind online verfügbar unter: https://www.kunsthalle-trier.de/project/markt-der-kuenste-2024/