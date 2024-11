Nachholspiel beim Bundesligaabsteiger – Gladiators Trier gastieren bei den Hakro Merlins Crailsheim

Der 4. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga liegt bereits Wochen zurück, doch am Mittwoch wird in Crailsheim die letzte, noch offene Partie dieses Spieltages ausgespielt. Tip-Off in Hohenlohe ist am morgigen Mittwoch um 20 Uhr.

Aufgrund des Weiterkommens der Crailsheimer im BBL Pokal musste die ProA-Partie auf Ende November verlegt werden. Nun haben beide Mannschaften bereits neun Spiele absolviert und treffen sich am Mittwoch als direkte Tabellennachbarn bei gleicher Anzahl an Siegen und Niederlagen. Auf den Plätzen neun und zehn gewannen sowohl Trier als auch Crailsheim fünf Partien und mussten sich viermal geschlagen geben. Als direkte Verfolger auf die Playoffplätze können beide Teams mit einem Sieg den Abstand zu den ersten acht Platzierungen verkürzen und einen direkten Mitkonkurrenten auf Distanz halten.

Neben den Tigers Tübingen stiegen die Merlins aus der BBL in die ProA ab und stellten im Sommer eine schlagkräftige Mannschaft um den neuen Headcoach David McCray auf. Angeführt wird das Team von Point Guard Vincent Shahid, der bereits in europäischen Vereinswettbewerben aktiv war und mit 19,1 Punkten pro Spiel sehr viel Gefahr ausstrahlt.

Die Ausgeglichenheit des Crailsheimer Kader zeigt die weitere Punkteverteilung, bei der Daniel Keppeler (10,8), Gabriel de Oliveira (9,6), Anthony Gaines (9,3), Devon Goodman (9,1), LaDarien Griffin (9,1), Tyreese Blunt (8,6) und Maurice Stuckey (8,4) die offensive Verantwortung auf ihren Schultern aufteilen. Diese offensive Feuerkraft zeigt sich auch in den Teamstatistiken, wo sich die Merlins mit 88,6 erzielten Punkten pro Spiel die Spitzenposition der Liga mit den Uni Baskets Münster teilt.

„Wir haben einige der verletzten Spieler wieder zurück im Training und ich bin sehr glücklich, dass wir da Schritte nach vorne machen. Ob diese Spieler dann auch für Mittwoch schon einsatzfähig sind, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Wir kommen als Mannschaft gerade richtig gut voran. Crailsheim ist eine absolute Topmannschaft in unserer Liga mit sehr guten Vorraussetzungen am Standort, einem starken Team und einem sehr guten deutschen Kern. Sie hatten eine ähnliche Achterbahnfahrt wie wir mit einigen Ausreißern nach oben und unten. Sie haben viel Druck dieses Jahr und es wird eine große Challenge vor einer tollen Kulisse. Wir haben gegen Jena gezeigt, dass wir es schaffen auswärts gegen eine Spitzenmannschaft zu bestehen und wollen auf dem Münster-Spiel aufbauen, was bisher unser bestes Saisonspiel war und wir viele positive Dinge mitnehmen konnten“, sagt Jacques Schneider, Headcoach der Gladiators Trier.