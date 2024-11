„Entdeckerdiplom“ und viele Spiele: Tag der offenen Tür am Gymnasium Konz

KONZ. Am 23.11.24 fand am Gymnasium Konz der alljährliche „Tag der offenen Tür“ statt, an dem sich die einzelnen Fachbereiche des Gymnasiums den interessierten Besucherinnen und Besuchern aus den 4. Klassen der regionalen Grundschulen vorstellten.

So wurden an diesem Vormittag eine Vielzahl von zukünftigen Schülerinnen und Schülern mit ihren Eltern durch die modernen und medial herausragend ausgestatteten Räumlichkeiten des Gymnasiums geführt und konnten sich so selbst ein Bild von Gebäude, Miteinander und Arbeitsatmosphäre machen. Kaffee, Kuchen, Chorgesang und unzählige Spiele sowie der Erhalt eines „Entdeckerdiploms“ rundeten den ereignisreichen Tag ab.

Die Schulgemeinschaft des Gymnasiums Konz dankt den vielen interessierten Gästen für den Besuch und freut sich auf ein Wiedersehen bei der Anmeldung und im neuen Schuljahr! (Quelle: S. Steinbach / Gymnasium Konz)