Verantwortungslose Raser in Luxemburg: 255 km/h in 130er-Bereich!

MERSCH/ETTELBRÜCK. Im Rahmen von Geschwindigkeitskontrollen am 24.11.2024 zwischen 15.00 und 16.30 Uhr auf der A7 in beiden Fahrtrichtungen zwischen Mersch und Ettelbrück wurde ein Fahrzeug mit 255 km/h und ein weiteres Fahrzeug mit 222 km/h statt den erlaubten 130 km/h gemessen. Die Fahrzeuge wurden jeweils gestoppt und der Führerschein wurde eingezogen.

Des Weiteren wurden sechs gebührenpflichtige Verwarnungen in Höhe von 145 Euro und zwei Punkten ausgestellt, da die Fahrer mit mehr als 25 km/h über der auf der Autobahn zulässigen Höchstgeschwindigkeit gemessen wurden. Ein Fahrer war zudem nicht im Besitz eines Führerscheins.

Bei einer weiteren Geschwindigkeitskontrolle am 24.11.2024 zwischen 18.15 und 19.00 Uhr auf der A13 in Fahrtrichtung Esch-Pétange wurde ein Fahrzeug mit 203 km/h statt den erlaubten 110 km/h gemessen. Das Fahrzeug wurde gestoppt und der Führerschein wurde eingezogen. Des Weiteren wurde eine gebührenpflichtige Verwarnung in Höhe von 145 Euro und zwei Punkten wegen zu hoher Geschwindigkeit ausgestellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)