Kreditkarten-Diebstahl in Luxemburg: Älterer Mann ganz mies getäuscht

REMICH. Gegen 16 Uhr des 23.11.2024 wurde eine Polizeistreife auf dem Parking du Port in Remich von einem älteren Herrn angesprochen. Dieser gab an, dass er vor wenigen Augenblicken Opfer eines Kreditkartendiebstahls geworden war.

Nachdem der Herr seinen Wagen in eine Parklücke eingeparkt hatte, stand bereits ein Mann am Wagen und sprach ihn in französischer Sprache an, ob er ihr seine Bankkarte leihen könnte, damit er einen Parkschein ziehen könnte, da er lediglich Bargeld dabei hätte. Der Herr wollte der Person zeigen, dass am Wochenende kein Parkticket bezahlt werden muss.

Also begab er sich hieraufhin zusammen mit der Person zum Parkscheinautomaten, steckte seine VISA Karte in den Kartenschlitz, tippte die Geheimzahl ein und wollte somit zeigen, dass er nicht zu bezahlen bräuchte. Nachdem der Herr seine Karte wieder aus dem Automaten zog, riss die Person ihm jedoch die Karte aus der Hand und lief weg. Bei Entgegennahme der Klage wurde beim Kartenbetreiber nach eventuellen Transaktionen nachgefragt. Hier wurde bestätigt, dass nach dem Diebstahl bereits zwei Abhebungen getätigt worden waren. (Quelle: Police Grand-Ducale)