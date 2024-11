Zeichen gegen Gewalt an Frauen: Kreisverwaltung hisst Flagge am „Orange Day“

TRIER. Weltweit findet am 25. November der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen statt. Die Vereinten Nationen, die ihn ins Leben gerufen haben, machen mit diesem sogenannten „Orange Day“ auf die noch immer existierende Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam.

Fahne wird gehisst

Die Kreisverwaltung Trier-Saarburg zeigt sich solidarisch mit den betroffenen Frauen. Um 14 Uhr wird an diesem Tag von Landrat Stefan Metzdorf zusammen mit der Gleichstellungsbeauftragten Angelika Mohr vor dem Verwaltungsgebäude am Willy-Brandt-Platz 1 in Trier daher die Orange-Day-Fahne gehisst. Sie soll dort bis zum Tag der Menschenrechte – also bis zum 10. Dezember – wehen. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, die sich solidarisch zeigen möchten, sind eingeladen bei der Aktion dabei zu sein.

Weitere Aktionen geplant

Gewalt gegen Frauen und Mädchen hat viele Facetten: Häusliche Gewalt, Digitale Gewalt, sexualisierte Gewalt, Stalking, Zwangsheiraten, Menschenhandel und Genitalverstümmelung sind nur einige Beispiele. Laut den Daten des Bundeskriminalamtes ist die Anzahl der Opfer im häuslichen Kontext in Deutschland im Jahr 2023 im Vergleich zum Jahr 2022 um 6,5 Prozent gestiegen. 155 Frauen sind im Jahr 2023 durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet worden.

Um auf die Situation der betroffenen Frauen und Mädchen aufmerksam zu machen finden jedes Jahr Aktionen und Veranstaltungen am 25. November statt.

Zum Beispiel werden an einem Informationsstand „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ in der Trierer Innenstadt (Ecke Fleischstraße) neben Informationen zu Gewalt gegen Frauen und zu Hilfemöglichkeiten Plätzchen gegen eine Spende für das Frauenhaus abgegeben.

Um 19 Uhr findet außerdem ein Vortrag mit Sabine Kräuter-Stockton zum Thema „Frauen schützen, Lücken schließen: Die Realität der Istanbul Konvention in Deutschland“ im Kreismuseum Bitburg statt in Kooperation mit dem Soroptimist International Club Bitburg-Prüm und den Gleichstellungsbeauftragten der Kreise Bitburg-Prüm und Trier-Saarburg.