++ Verkehr: Vollsperrung in beide Richtungen der A1 im Bereich Wittlich an diesem Sonntag ++

WITTLICH. Die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes lässt am Sonntag, 17. November 2024, in der Zeit von circa 8.00 Uhr bis circa 12.00 Uhr die A1 zwischen den Anschlussstellen (AS) Wittlich-Mitte und Hasborn in beide Fahrtrichtungen voll sperren.

Hintergrund der erforderlichen Sperrung ist die Demontage von Hochspannungsüberlandleitungen, die quer über die Autobahn führen. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet und führt die Verkehrsteilnehmenden in Fahrtrichtung Koblenz ab der AS Wittlich-Mitte über die Bedarfsumleitung U68 bis zur Anschlussstelle Hasborn.

In Fahrtrichtung Trier werden die Verkehrsteilnehmenden ab der AS Hasborn über die Bedarfsumleitung U71 bis zur Anschlussstelle Wittlich-Mitte geführt.

Die Arbeiten des Stromversorgers werden eigens in der verkehrsarmen Zeit am Wochenende ausgeführt, um die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.