Sperrung in Gutweiler: Angepasste Busumleitung für das Gusterather Tal

GUTWEILER. Ab Donnerstag, 21. November, bis voraussichtlich Freitag, 20. Dezember 2024, wird die Romikastraße in Gutweiler voll für den Verkehr gesperrt. Deshalb fahren in diesem Zeitraum die Busse der Linien 31, 32 und 88 folgende angepasste Busumleitungen:

– Die Linien 31 und 88 in Richtung Pluwig/Bonerath fahren bis zur Haltestelle Korlingen Steinbruch die normale Route und werden anschließend über die Valentinstraße zur Haltestelle Neustraße geleitet und über die L 145 nach Gusterath zur Haltestelle Trierer Straße. Dort wenden die Busse und fahren die gewohnte Strecke in Richtung Endhaltestelle Pluwig/Bonerath. In Richtung Hauptbahnhof fahren die Busse der Linien 31 und 88 die übliche Strecke bis zur Haltestelle Korlingen Steinbruch und dann eine Umleitung über Valentinstraße zur Haltestelle Neustraße. Fahrgäste, die nach Gutweiler weiterfahren möchten, können an der Haltestelle Trierer Straße in Gusterath auf einen Pendelbus umsteigen. Von montags bis freitags fährt um 7.06 Uhr ab Gutweiler ein Bus der Linie 31 in Richtung Gusterath, wo eine Umstiegsmöglichkeit in die Linie 32 besteht, die bis Trier Hauptbahnhof fährt.

– Die Linie 32 in Richtung Pluwig/Bonerath fährt über Korlingen, Haltestellen Neustraße und Zum Steinbruch, bis zur Haltestelle Gusterather Straße in Trier und von dort die normale Route. Fahrgäste, die nach Gutweiler weiterfahren möchten, können an der Haltestelle Trierer Straße in Gusterath auf einen Pendelbus umsteigen. In Richtung Waldrach fährt die Linie 32 mit Abfahrt um 7:12 Uhr in Bonerath die normale Route in Gusterath, von wo die Linie 32 über die L 145 nach Korlingen und weiter nach Waldrach fährt.

Während dieser Bauabschnitte wird die Haltestelle Gusterath Schule aufgehoben und an die Haltestelle Romikastraße in Gusterath verlegt.

Die Stadtwerke Trier setzen als Pendelbus ein Großraumtaxi ein, das zwischen den Haltestellen Gutweiler Im Boorfeld und Gusterath Trierer Straße pendelt, wo eine Umsteigemöglichkeit in die Linien 31, 32 und 88 besteht. Sollte das Großraumtaxi nicht alle Fahrgäste in einer Fahrt mitnehmen können, wird mehrmals gefahren. Fahrgäste finden den Fahrplan des Sammeltaxis an den Haltestellen sowie auf www.swt.de.

Das Smart-Shuttle kann während der Bauzeit weiterhin samstags und sonntags von 9-21 Uhr über die Smart-Shuttle-App auf Abruf zwischen Tarforst, Gusterath und Gusterather Tal gebucht werden. Mehr Infos zum Smart-Shuttle gibt es auf www.swt.de/smartshuttle.

Bei Fragen steht das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/717-273 gerne zur Verfügung. (Quelle: SWT)