Verleihung der Goldenen Meisterbriefe: Kreishandwerkerschaft MEHR ehrt Jubilare 

NEUERBURG. Die Kreishandwerkerschaft Mosel-Eifel-Hunsrück-Region ehrte am 7. November über 30 Goldene Meister und fünf Diamantene Meister in einer festlichen Veranstaltung im euvea Freizeit- und Tagungshotel in Neuerburg.

„Es ist ein ganz besonderer Anlass, denn wir würdigen heute Menschen, die das Handwerk über Jahrzehnte hinweg gelebt und geprägt haben. Handwerkerinnen und Handwerker, die seit mindestens 50 Jahren, teilweise sogar 60 Jahre, ihren Meistertitel mit Stolz tragen. Das ist eine Leistung, die nur wenige erreichen und die höchste Anerkennung verdient“, betonte Raimund Licht, der als Vorsitzender Kreishandwerksmeister die Gäste begrüßte. Er hob in seiner Ansprache auch die Bedeutung des Handwerks als Pfeiler der Gesellschaft hervor.

Durch das Programm führte Geschäftsführer Dirk Kleis, der in seiner Moderation die beeindruckenden Berufswege der Geehrten würdigte. Aus 13 verschiedenen Gewerken waren die Jubilare vertreten. Die feierliche Ehrung wurde von Raimund Licht und von Rudi Müller, Präsident der Handwerkskammer Trier, sowie durch Vizepräsident Bernd Elsen persönlich vorgenommen.

Von den fast 60 Meisterabsolventen des Jahrgang 1974 aus der Region Mosel-Eifel-Hunsrück konnten zur Festveranstaltung kommen:

Die Meister im Elektroinstallateur-Handwerk:

Franz Berners, aus Dreisbach; Walter Esch aus Altrich; Franz Josef Etscheid aus Wittlich;

Gerhard Herres aus Salmtal; Günter Oster aus Ürzig; Manfred Weiser aus Minheim; Albert Gompelmann aus Lünebach; Werner Sehn aus Piesport

Meister im Elektromaschinenbauer-Handwerk:

Alois Kotz aus Bitburg

Meisterin im Friseur-Handwerk:

Hildegard Schuh aus Monzelfeld und Christina Keil aus Bernkastel-Kues

Meister im Gas- und Wasserinstallateur-Handwerk:

Bernd Hüls aus Kröv; Nikolaus Jakoby aus Wiesbaum; Peter Leyendecker aus Salmtal

Meister im Kfz-Mechaniker-Handwerk:

Klaus Allar aus Bollendorf; Valentin Deutsch aus Speicher; Hans Peter Kuhn aus Bernkastel-Kues

Meister im Maler- und Lackierer-Handwerk:

Richard Müsseler aus Oberehe-Stroheich

Meister im Maschinenbauer-Handwerk:

Hermann Rohr aus Bollendorf

Meister im Maurer-Handwerk:

Ludwig Arend aus Morbach; Manfred Colles aus Lascheid; Alwin Kaspers aus Mehren; Alois Peters aus Dockendorf; Arnold Petry aus Morbach

Meister im Orthopädieschumacher-Handwerk:

Josef Jänen aus Prüm

Meister im Straßenbauer-Handwerk:

Hubert Diewald aus Boxberg

Meister im Schlosser-Handwerk:

Gerhard Zimmer aus Graach

Meister im Schreiner/Tischler-Handwerk:

Albert Mohnen aus Idesheim; Berhold Bernard aus Wittlich; Wolfgang Jutz aus Wißmannsdorf; Franz Josef Zimmer aus Morbach; Hermann-Josef Lex aus Prüm

Meister im Werkzeugmacher-Handwerk:

Heinz Müller aus Landscheid; Alois Schmitz aus Hillesheim

Die Ehrenurkunde für 60 Jahre Meisterwürde erhielten:

Friseurmeisterin Ingeborg Freischmidt-Klaus aus Jünkerath; Schmiedemeister Rainer Bohlen aus Speicher und die drei Tischlermeister Alfred Schüller aus Daun; Helmut Karen aus Messerich und Peter Hoffmann aus Brecht