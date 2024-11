TRIER. Nach mehr als 20 Jahren hat der Landkreis Trier-Saarburg sich ein neues Logo gegeben.

„Das bisherige war nicht mehr zeitgemäß und vor allem für eine Nutzung in der digitalen Welt nicht geeignet“, so Landrat Stefan Metzdorf. Seine Idee: Studierende des Fachbereichs Grafik der Hochschule Trier sollten ein neues Logo, aber auch Ideen für eine Innenraumgestaltung und ein Leitsystem im Haus erarbeiten.

Prof. Dirk Wachowiak war direkt Feuer und Flamme: „29 Studierende haben sich im Rahmen eines Semesterprojektes an die Arbeit gemacht. Zunächst wurde die Kreisverwaltung besichtigt und den jungen Menschen erklärt, was eine Kreisverwaltung so macht. „Dieser Blick von außen auf uns und unsere Arbeit gerade von jungen Menschen ist mir besonders wichtig“, so Metzdorf. Nicht weniger als 38 Ideen wurden dann von den Studentinnen und Studenten erarbeitet.

Am Ende entschied sich eine Arbeitsgruppe der Verwaltung für die Entwürfe der 22-jährigen Studentin Hanna Burgard. Auch andere Entwürfe erhielten einen Preis im Rahmen einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung am Semesterende.

Burgard entschied sich für ein Logo, das die geografische Form des Kreises aufnimmt. „Die vielen Aufgaben der Verwaltung und Merkmale des Landkreises können nicht in ein Logo gepackt werden. Daher habe ich die Form des Landkreises ein Rastersystem mit verschieden großen Punkten gepackt. Herausgekommen ist ein mit Logo, das für Freundlichkeit steht (Smiley), zudem für Vernetzung und Gemeinschaft. Die Farben Hellblau und Dunkelviolett symbolisieren die Verbindung von Tradition und Modernität.

Prof. Dirk Wachowiak, Dozent für Typografie und Corporate Design an der Hochschule Trier, zeigt sich begeistert von dem Projekt. „Für die Studierenden ist es eine tolle Erfahrung, an einem konkreten Projekt zu arbeiten, das auch tatsächlich umgesetzt wird. Für Hanna Burgard war es eine besondere Freude, ihr Logo in der Kreisverwaltung in vielen Anwendungsformen zu entdecken. Für Landrat Stefan Metzdorf steht fest: „Das war nicht die letzte Kooperation mit der Hochschule Trier.“