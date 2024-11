Hervorragender Saisonstart des SSV Trier in die Kurzbahnsaison

TRIER. Die Sportler des SSV Trier haben in den ersten Wettkämpfen der Saison an ihre hervorragenden Leistungen des Saisonendes im Juli angeknüpft. Insgesamt fanden im September und Oktober vier Wettkämpfe für alle Wettkampfgruppen statt.

Als Mitglied des neuen Verbandskaders „Junior Top Team“ konnte Lilly Faber die Kadernominierung mit hervorragenden Bestzeiten und Platzierungen beim Wettkampf in Daaden auch ihre Kaderkolleginnen und Verbandstrainer überzeugen. Mit zwei zweiten und zwei dritten Plätzen über die Freistil- und Rückenstrecken zeigte sie stolz Flagge für den SSV.

Für alle Wettkampfgruppen war in Simmern der Auftakt in die Saison, nur drei Wochen nach Ferienende! Der Fokus des Schinderhannes Schwimmfests lag auf dem Nachwuchs. Mit insgesamt 26 Platzierungen auf den ersten drei Plätzen, alles in neuen persönlichen Bestzeiten, konnten folgende Sportler ihr Können vollauf zeigen: Für den Jahrgang 2010 Patrick Bartak-Petry (Jahrgang 2010), Clara Heinen (2011), Peter Weinandy (2012), Matilda Wunder und Oskar Volkert (2013), Hannah Palm, Luisa Pütz, Maryamalsadat Nazemolsharieh und Matilda Bitter (alle 2015) sowie Johann Manfred Weinandy (2017). Die Mitglieder der ersten Wettkampfmannschaft erreichten bei 31 Podiumsplatzierungen 16-mal den ersten Platz, 8-mal den zweiten und 7-mal den dritten Platz. Sie rundeten das Wettkampfergebnis für den SSV ab.

Der nächste Fokus für die erste Wettkampfmannschaft war drei Wochen später der Wettkampf in Kaiserslautern. Hier begaben sich insbesondere zwei Sportler auf Rekordjagd. Neben einem neuen Vereinsrekord für Kimi Kasper über die 50 Meter Schmettern in 0:26,24 glänzte Ömer Yildirim mit insgesamt sieben (!) neuen Jahrgangs-Rheinlandrekorden auf der Kurzbahn über 50 und 200 Meter Rücken, 50, 100, 200 und 400 Meter Freistil und den 100 Meter Lagen. Mit dieser starken Leistung früh in der Saison bestätigte er eindrucksvoll seinen dritten Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Schwimmerischen Mehrkampf vom Juni dieses Jahres.

Insgesamt kamen hier die Sportler auf 51 Podiumsplätze, davon 26-mal Gold, 17-mal Silber und achtmal Bronze. Der Höhepunkt der Veranstaltung war der erstmals ausgetragene Wettkampf der „Knock-out-Finals“ über die 50 Meter-Strecken. Hier werden innerhalb von sechs Minuten drei Rennen der jeweiligen Schwimmlage in Eliminierungsmodus gestartet, bis nur noch zwei Schwimmer den ersten Platz unter sich ausmachen. Eine interessante, aber kraftraubende Art des Wettkampfes, die auch für die SSV-Sportler eine neue Erfahrung waren.

Über die 50 Meter Brust weiblich hatte sich Eva-Sophie Lichter qualifiziert und kam bis ins zweite Entscheidungsrennen, wo sie in der Gesamtwertung, hauchdünn hinter der Zweitplatzierten, den Bronze-Platz sichern konnte. Bei den 50 Meter Rücken weiblich war die Entscheidung noch knapper. Charlotte Weinandy konnte nur durch Zielrichterentscheid nicht in die Endrunde einziehen und kam somit auf den Bronze-Platz. Nur wenige Minuten später war sie auch über die 50 Meter Freistil qualifiziert und erreichte auch hier den dritten Platz. Besser machte es nur noch Kimi Kasper, der sich an den beiden Wettkampftagen auf insgesamt drei 50 Meter-Strecken für die Knock-Outs qualifizieren konnte. Er dominierte die 50 Meter Schmettern und gewann das Finale deutlich. Nur wenige Minuten danach musste er jedoch dem anstrengenden Ausscheidungsmodus, auf seiner Paradedisziplin 50 Meter Brust, dann doch Tribut zollen und im Finale mit dem zweiten Platz zufriedengeben.

Der letzte Wettkampf, unmittelbar nach dem Herbst Trainingslager der 1. Wettkampfmannschaft, war letztes Wochenende beim internationalen Schwimmfest in Remscheid. Mit nur acht Aktiven war der SSV angereist, machte aber trotzdem bei diesem Wettkampf seine Form deutlich. Mit einem „Clean-Sheet“ von sieben ersten Plätzen in seinem Jahrgang bei sieben Starts, zeigte Ömer Yildirim deutlich, dass an ihm kein Vorbeikommen war. Krönen konnte er seine Leistung mit einem neuen Rheinland-Jahrgangsrekord über die 200 Meter Lagen. Fast genauso eindrucksvoll war Kimi Kasper mit zwei neuen Vereinsrekorden über 100 Meter Schmettern und 100 Meter Brust unterwegs. Zweimal Gold, einmal Silber und dreimal Bronze standen bei ihm zu Buche. Charlotte Weinandy war die Vielstarterin an diesem Wochenende und erreicht bei neun Einsätzen einmal Gold, viermal Silber und viermal Bronze. Auch Eva-Sophie Lichter erreichte zweimal Silber und einmal Bronze, gefolgt von Tim Lanz, der mit einem zweiten und zwei dritten Plätzen klare Präsenz zeigte. Das sehr gute Teamergebnis rundete Nena Marie Schübel mit ihrem zweiten Platz über 50 Meter Brust ab. Loreena Tonkaboni und Jean Stach erreichten zwar nicht das Podium, konnten aber ebenfalls mit neuen Bestzeiten im Vorderfeld platzieren.

Jetzt beginnt der Fokus auf die Teilnahme bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Jugend A-D, dem Süddeutschen Ländervergleich der Jugend E, sowie die ersten Wettkämpfe auf der langen Bahn. (Quelle: SSV Trier, Abteilung Schwimmen)