Morddrohungen in Luxemburg: Polizisten mit Klappmesser bedroht

LUXEMBURG-STADT. In der Nacht zum Samstag, im Rahmen einer Patrouille in Luxemburg, trafen die Beamten eine Person an, welche sich sichtlich auffällig verhielt. Als die Person angesprochen wurde, bedrohte diese die Beamten sofort mit einem Klappmesser und äußerte Morddrohungen.

Die Person wurde alsdann in Gewahrsam genommen und das Klappmesser beschlagnahmt. Bei einer Körperdurchsuchung wurden zusätzlich noch Drogen gefunden. Die Person wurde anschließend noch einem Alkoholtest unterzogen, welcher positiv war.

Die Person wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft verhaftet und wird am Samstag dem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)