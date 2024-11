++ Region: Wetter weiter bedeckt und neblig-trüb – Regen und Sprühregen ++

OFFENBACH. Eine umfangreiche Hochdruckzone, welche sich vom Schwarzen Meer bis zum Europäischen Nordmeer erstreckt, sorgt weiterhin für ruhiges Herbstwetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Dies teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am heutigen Samstagmorgen mit.

Der heutige Samstag wird laut den Experten des DWD bedeckt und teils neblig-trüb. Etwas Sprühregen kann auftreten. Im Tagesverlauf lockert von Südosten her die Bewölkung auf und es wird zunehmend heiter. Die Höchstwerte liegen zwischen zwischen 8 und 13 Grad bei schwachem Wind aus unterschiedlichen Richtungen. In der Nacht zum Sonntag bildet sich vielfach Nebel oder Hochnebel. Örtlich kommt es zu etwas Regen oder Sprühregen. Die Tiefsttemperaturen betragen zwischen 6 und 2 Grad. Vereinzelter Frost in Bodennähe ist gering wahrscheinlich.

Am Sonntag bleibt das Wetter bedeckt und gebietsweise neblig-trüb, teils auch ganztags. Im Tagesverlauf lockert die Bewölkung nur örtlich auf. Vereinzelt kommt es zu Sprühregen. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 9 und 13 Grad. Schwacher Wind weht aus unterschiedlichen Richtungen. Nachts bildet sich wiederum vielfach Nebel oder Hochnebel. Es kommt zu einer Abkühlung auf 6 bis 3 Grad.

Die Woche startet am Montag zunächst neblig-trüb. Zum Mittag zieht von Nordwesten starke Bewölkung und Regen setzt ein, der sich im Nachmittagsverlauf südostwärts ausbreitet. Am Abend sind im Nordwesten örtlich Auflockerungen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 12 Grad. Zunächst weht schwacher Wind aus Südwest, im Tagesverlauf auch mäßig, dann um West bis Nordwest. In der Nacht zum Dienstag überwiegend stark bewölkt und verbreitet Regen. Tiefstwerte zwischen 5 und 3 Grad. (Quelle: DWD)