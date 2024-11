Gegen Corona und Grippe: Impf-Aktion im Gesundheitsamt Trier

TRIER. Die Impfquote in Rheinland-Pfalz liegt deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Um das zu ändern, haben mehrere Institutionen eine landesweite Impfwoche ins Leben gerufen. Auch das Gesundheitsamt Trier- Saarburg beteiligt sich an der Aktion, die auch für viele angesichts der aktuellen Infektionswelle im Herbst interessant sein dürfte.

Am Mittwoch, 6. November (14 bis 18 Uhr), und am Samstag, 9. November (10 bis 12 Uhr), können sich die Bürgerinnen und Bürger aus Trier und dem Kreis Trier-Saarburg im Gebäude des Gesundheitsamts in der Paulinstraße 60 gegen Corona und Grippe impfen lassen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Beide Impfungen können gleichzeitig verabreicht werden. Es kann aber auch nur eine Einzelimpfung gewählt werden.

Nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) können gegen Corona demnach nur Menschen geimpft werden, die in den letzten zwölf Monaten diese Erkrankung nicht hatten. Laut STIKO sollen Personen über 60 Jahre, Menschen mit Grunderkrankungen oder solche, die regelmäßig Kontakt zu Immungeschwächten haben, sich impfen lassen. Auch die Grippe-Impfung wird Menschen ab 60, mit Grunderkrankungen oder Personen, die im engen Kontakt zu Risikopersonen stehen, empfohlen. Da das regionale Gesundheitsamt die Kosten nicht direkt mit den Krankenkassen abrechnen darf, muss man zunächst selbst zahlen.

Die Quittung, die bei der Impfung ausgestellt wird, kann aber danach bei der Krankenkasse zur Erstattung eingereicht werden. Unter 60 Jahre kostet die Impfung 20 Euro, bei Älteren 45 Euro. Diese Preisdifferenz hängt nach Angaben des Gesundheitsamts damit zusammen, dass für ältere Menschen eine größere Mege des Impfserums benötigt wird. (Quelle: Stadt Trier)