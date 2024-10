Silvesterlauf Trier e.V. stärkt Führungsteam und setzt auf Wachstum und Inklusion

TRIER. Der Silvesterlauf Trier e.V. treibt seine Professionalisierung weiter voran: Bei der Mitgliederversammlung am Mittwochabend stellte der Verein in der Geschäftsstelle in Trier seine jüngsten personellen Verstärkungen vor.

Unternehmer Nico Klein aus Mertert wird künftig den geschäftsführenden Vorstand bei der Organisation der Vereinsveranstaltungen unterstützen. Neben seinen Erfahrungen beim Trierer Stadtlauf bringt Klein wertvolle Netzwerke und organisatorische Expertise mit. Im Zuge seiner neuen Rolle übernimmt er schrittweise das Marketing und Sponsoring von Berthold Mertes, der weiterhin als Renndirektor für Spitzensportevents tätig bleibt.

Zusätzlich stärken Fritz Kretschmar und Marc Suhrcke das Team. Kretschmar, Leiter der neu gegründeten Parasport-Abteilung, und Suhrcke, Initiator des inklusiven Flutlichtmeetings, engagieren sich für mehr Inklusion im Laufsport und planen ein langfristiges Angebot für Läuferinnen und Läufer mit und ohne Behinderung. Beide wurden einstimmig bestätigt, während die nächste komplette Vorstandswahl 2025 ansteht.

Finanzchef Ferdinand Kordel berichtete über die erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung des Vereins trotz steigender Kosten. Besonders gestiegene Teilnehmerzahlen bei Events wie dem Firmen- und Frauenlauf tragen zur stabilen Bilanz bei. Insgesamt verzeichnete der Verein über 10.000 Teilnehmer bei seinen Veranstaltungen.

Erfolgreiche Athleten wie Gesa Krause, Olivia Gürth und Samuel Fitwi haben dem Verein zudem internationale Anerkennung eingebracht: Mit drei Olympia-Teilnehmern war der Silvesterlauf Trier e.V. der am stärksten vertretene deutsche Verein in den Laufdisziplinen der Olympischen Spiele in Paris. „Ein historischer Erfolg für die Trierer Leichtathletik“, freute sich Sport-Vorstand Norbert Ruschel, der zudem die Vertragsverlängerung mit den Olympioniken bis 2026 ankündigte.

Auch Nachwuchstalent Benjamin Dern wird vom Verein weiter unterstützt, der über 5000 Meter die Qualifikation für die U23-Europameisterschaft anstrebt. Die Trainingsangebote des Vereins decken dabei alle Alters- und Leistungsstufen ab: von Kindersportgruppen über Walking- und Frauenlauftreffs bis zu leistungsorientiertem Training unter der Anleitung erfahrener Lizenztrainer. André Ramisch, neuer Trainer beim Bahntraining, fördert die Verbindung von Breitensport und Spitzenleistungen.

Für das kommende Jahr stehen bereits einige Highlights auf dem Programm, darunter der 11. Firmenlauf, das 24. Flutlichtmeeting und der traditionelle Silvesterlauf in der Trierer Altstadt. Mit neuen Projekten und verstärktem Team blickt der Silvesterlauf Trier e.V. zuversichtlich in die Zukunft und setzt ein starkes Zeichen für Inklusion und Engagement im Sport.

(Quelle: Silvesterlauf Trier)