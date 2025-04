Trier startet in die Spielstraßensaison 2025 – Hier sind alle Termine im Überblick

TRIER. Die Stadt Trier eröffnet am 11. April 2025 offiziell die fünfte Spielstraßensaison. Was 2020 als Pilotprojekt begann, hat sich zu einem echten Highlight für Kinder, Familien und Nachbarschaften entwickelt. Immer mehr Stadtteile beteiligen sich, neue Partner kommen hinzu, und die Termine reichen diesmal bis in den Oktober.

Organisiert wird die Aktion vom Jugendamt Trier in Kooperation mit Ortsbeiräten, sozialen Einrichtungen und der Straßenverkehrsbehörde. Ziel ist es, Kindern sicheren Raum zum Spielen zu geben – direkt vor der Haustür und ohne Verkehr.

Termine der Spielstraßensaison 2025 (chronologisch)

Datum Uhrzeit Ort / Straße Fr, 11. April 15 – 18 Uhr Quint, Vorplatz Remise/Haus Tobias Mi, 23. April 15 – 18 Uhr Trier-West, Peter-Schröder-Straße Fr, 9. Mai 15 – 18 Uhr Ehrang, Bernd-Bohr-Platz Sa, 10. Mai 15 – 18 Uhr Filsch, Von-Babenberg-Straße Di, 20. Mai 15 – 18 Uhr Mariahof, Reichenspergerstraße So, 25. Mai 15 – 18 Uhr Trier-Süd, Weidegasse Mi, 28. Mai 15 – 18 Uhr Trier-West, Peter-Schröder-Straße Fr, 6. Juni 15 – 18 Uhr Ehrang, Merowingerstraße (Wendehammer) Mi, 11. Juni 14 – 17 Uhr Neu-Kürenz, Am Weidengraben / Keune-Grundschule So, 15. Juni 15 – 18 Uhr Trier-Süd, Weidegasse Fr, 20. Juni 15 – 18 Uhr Weismark, Bornewasserstraße Mi, 25. Juni 13 – 17 Uhr Trier-Nord, Bachstraße Mi, 25. Juni 15 – 18 Uhr Trier-West, Peter-Schröder-Straße Fr, 27. Juni 15 – 18 Uhr Ehrang, Auf der Bausch (Bolzplatz) Mi, 23. Juli 15 – 18 Uhr Trier-West, Peter-Schröder-Straße Mi, 27. August 15 – 18 Uhr Trier-West, Peter-Schröder-Straße Do, 4. September 15 – 18 Uhr Mariahof, Reichenspergerstraße Fr, 5. September 15 – 18 Uhr Gartenfeld, Bergstraße (vor St. Agritius) So, 7. September 15 – 18 Uhr Trier-Süd, Weidegasse Fr, 12. September 15 – 18 Uhr Ehrang, Vorplatz Seniorenresidenz Sa, 20. September 15 – 18 Uhr Ruwer, Franz-Altenhofen-Straße (vor Grundschule) Mi, 24. September 15 – 18 Uhr Trier-West, Peter-Schröder-Straße So, 5. Oktober 15 – 18 Uhr Trier-Süd, Weidegasse Mi, 22. Oktober 15 – 18 Uhr Trier-West, Peter-Schröder-Straße

📌 Hinweis: Weitere Spielstraßenaktionen in anderen Stadtteilen können im Laufe des Jahres hinzukommen. Interessierte Initiativen und Nachbarschaften können sich direkt an das Jugendamt wenden:

📧 [email protected]

Spielstraßen: Das Wichtigste in Kürze

Kein Verkehr während der Aktion – Straßen werden offiziell gesperrt

Kinder dürfen den kompletten Straßenraum zum Spielen nutzen

Organisation durch Stadt, Jugendamt und lokale Einrichtungen

Gelebte Nachbarschaft, sichere Begegnungen, mehr Bewegung

Vorbildprojekt für eine kinderfreundliche Stadtentwicklung

„Spielstraßen sind kein Luxus – sie sind ein starkes Signal, dass Kinder in dieser Stadt Raum und Aufmerksamkeit verdienen.“

– Simeon Friedrich, Jugendamt Trier

Alle Termine, Kontaktmöglichkeiten und aktuelle Infos finden Sie auch auf:

🌐 www.trier.de