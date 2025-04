Kontrollen ohne Verdacht: Saarland gibt Polizei neue Machtbefugnisse!

Im Saarland bekommt die Polizei mehr Macht: Künftig dürfen Beamtinnen und Beamte an bestimmten Orten Personen auch ohne konkreten Anlass durchsuchen. Das sieht eine umstrittene Änderung des Polizeigesetzes vor, die der Landtag einstimmig verabschiedet hat.

Was nach politischem Konsens klingt, sorgt dennoch für Aufregung – denn die neue Regelung greift tief in die Grundrechte ein. Innenminister Reinhold Jost (SPD) verteidigt das Gesetz mit klaren Worten: „Opferschutz geht vor Täterschutz“, sagte er in seiner Regierungserklärung.

Anlassfreie Kontrollen an gefährlichen Orten erlaubt

Konkret erlaubt das Gesetz Durchsuchungen ohne Verdacht an sogenannten „gefährlichen oder gefährdeten Orten“ – etwa an Brennpunkten urbaner Kriminalität. Als Beispiele nannte Jost die bereits eingerichteten Messer- und Waffenverbotszonen in Saarbrücken und Neunkirchen.

Die Bilanz dort: Bei 87 Einsätzen wurden 387 Personen überprüft, dabei 23 Messer und weitere verbotene Gegenstände sichergestellt. Für Jost ein Beleg, dass der Ansatz funktioniert – für Kritiker wie AfD-Abgeordneten Christoph Schaufert jedoch nur „kosmetische Symbolpolitik“.

Lob, Kritik – und viel Streit um die Umsetzung

Obwohl die Gesetzesänderung parteiübergreifend beschlossen wurde, warf die Opposition – allen voran CDU-Mann Raphael Schäfer – Innenminister Jost „Selbstbeweihräucherung“ vor. Ein echter Zukunftsplan fehle, ein „großer Wurf“ sei der SPD-Alleinregierung nicht gelungen.

Auch die Deutsche Polizeigewerkschaft äußerte sich kritisch. Es gebe zwar richtige Ansätze, aber „Anspruch und Wirklichkeit klaffen teils noch auseinander“, so Landeschef Markus Sehn. Besonders bei der Bezahlung bleibe das Saarland weiter das Schlusslicht: „Solange sich daran nichts ändert, wird es schwer, motivierte und qualifizierte Kräfte dauerhaft zu binden.“

Mehr Befugnisse – aber auch mehr Verantwortung?

Mit dem neuen Gesetz will die Landesregierung laut Jost auf neue Herausforderungen im Bereich Sicherheit und Gewaltprävention reagieren. Gleichzeitig kündigte er an, weiter in Personal, Technik und Ausbildung zu investieren. Doch der politische Druck wächst – auch, weil die Polizeibehörden zunehmend gesellschaftlicher und juristischer Kontrolle unterliegen.

Der Gesetzesentwurf mag durch sein einstimmiges Votum rechtlich klar verabschiedet sein – in der öffentlichen Wahrnehmung bleibt er umstritten.