NEUNKIRCHEN. Am Freitag, den 28.2.2025, kam es gegen 19.00 Uhr zu einem Polizeieinsatz in einem Supermarkt in Neunkirchen-Furpach. Doch dort stellte sich ein vermeintlicher Raubüberfall letztlich anders dar.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hielten mehrere, unbekannte Täter zwei 16- und 17-jährige Jugendliche in ihrer Gewalt und zwangen sie, ihnen durch die Begehung von weiteren Straftaten, Bargeld zu beschaffen.

Durch umfangreiche polizeiliche Maßnahmen konnte schließlich ein 19-Jähriger aus Neunkirchen ermittelt werden, der nach den bisherigen Erkenntnissen zumindest mitverantwortlich für die Entführungs- und Erpressungshandlungen war. Umfangreiche Fahndungs- und Durchsuchungsmaßnahmen in Neunkirchen und Saarbrücken, auch unter Beteiligung von Spezialeinheiten, führten bislang nicht zum Erfolg. Der 19-Jährige ist nach wie vor flüchtig.

Die polizeilichen Maßnahmen zur Erforschung der genauen Hintergründe der Tat und Mittätern sowie zum Aufenthaltsort des Gesuchten dauern zur Stunde noch an. (Quelle: Landespolizeidirektion Saarland)