KOBLENZ. Am 6. März 2025 beginnt vor der 2. Strafkammer des Landgerichts Koblenz ein Strafprozess wegen Vergewaltigung an den Tatorten Andernach und Frankenthal. Dem 28-jährigen Angeklagten Asif B. wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, in vier Fällen gegen den erkennbaren Willen seiner (teils ehemaligen) Partnerin sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen zu

haben.

In drei Fällen soll er mit der Geschädigten den Beischlaf vollzogen oder ähnliche sexuelle Handlungen an der Geschädigten vorgenommen haben, die diese besonders erniedrigen, insbesondere wenn sie mit dem Eindringen in den Körper verbunden sind (Vergewaltigung) und hierbei gegenüber der Geschädigten Gewalt angewendet haben. (Quelle: Landgericht Koblenz)