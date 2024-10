Ausgezeichnet: Acht Nachwuchskräfte der SWT bei IHK-Bestenfeier geehrt

TRIER. Am gestrigen Montag hat die IHK Trier diejenigen geehrt, die ihre Ausbildung im Kammerbezirk Trier mit der Note „sehr gut“ oder als Beste ihres Berufs abgeschlossen haben (lokalo.de berichtete). Erneut gehören insgesamt sieben Nachwuchskräfte der SWT zu den 168 Jahrgangsbesten: Luca Bernheine (Chemielaborant), Merlin Junk (Elektroniker für Betriebstechnik), Luca Kracht (Fachkraft im Fahrbetrieb), Marius Lautwein (Chemielaborant), Fabian Leistner (Elektroniker für Betriebstechnik), Domenic May (Servicefachkraft für Dialogmarketing) und Florian Mertes (Industriekaufmann).

Arndt Müller, Vorstand der SWT, freut sich über die Auszeichnung: „Herzliche Glückwünsche an die Besten! Ihre Erfolge zeigen, dass wir als Ausbildungsbetrieb einen richtig guten Job machen. Deshalb auch herzlichen Dank an unsere Ausbilder und Ausbilderinnen. Im Wettbewerb um junge Talente hat sich die Ausbildung junger Menschen für den Eigenbedarf für uns als äußerst wichtiger Baustein bewährt.“ SWT-Personalleiterin Agnieszka Mohm ergänzt: „Wir sind sehr froh darüber, dass sechs der sieben Besten bei uns bleiben und in unserem Unternehmen ihre berufliche Karriere starten. Denn neben der Ausbildung legen wir auch großen Wert auf die individuelle Weiterqualifizierung.“

SWTler unter den besten Weiterbildungen

Erstmals ehrte die IHK Trier auch die jeweils besten Prüflinge, die eine Weiterbildung absolviert haben. „Unser Eigengewächs Maximilian Müller ist als bester Technischer Betriebswirt ausgezeichnet worden. Er hat seine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik im Jahr 2018 mit überragenden 99 von 100 möglichen Punkten abgelegt. Zur erfolgreichen Weiterqualifizierung sowie zur erneuten Auszeichnung gratuliere ich sehr herzlich!“, ergänzt Personalchefin Agnieszka Mohm.

Aktuell bilden die Stadtwerke Trier 71 Auszubildende in neun Berufen aus. Für das Ausbildungsjahr 2025 sind bei den SWT noch einige Ausbildungsplätze frei, insbesondere in den Berufen Chemielaboranten, Fachangestellte für Bäderbetriebe, Fachkräfte im Fahrbetrieb, Industrieelektriker, Industriekaufleute, Kfz-Mechatroniker, Umwelttechnologen für Abwasserbewirtschaftung und Umwelttechnologen für Wasserversorgung (m/w/d). Die SWT freuen sich auf Bewerbungen. Mehr Infos dazu gibt es auf www.swt.de/ausbildung. (Quelle: SWT)