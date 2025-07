Ringen für den Klimaschutz? EU unterstützt Wrestling als Klimaschutzmaßnahme

BERLIN. Ein Projekt zur Förderung traditioneller Wrestling-Wettbewerbe in Gambia sorgt derzeit für öffentliche Aufmerksamkeit – nicht zuletzt wegen seiner ungewöhnlichen Zielsetzung: Mit rund 500.000 Euro aus EU-Mitteln sollte zwischen 2020 und 2023 die „Widerstandsfähigkeit lokaler Gemeinschaften gegen den Klimawandel“ gestärkt werden. Das Geld floss an die Gambia Wrestling Association, wie aus Daten der Transparenzplattform NGO Transparency hervorgeht.

Laut offizieller Projektbeschreibung wurde die Maßnahme unter dem Titel „Promoting Investments in Culture, Creative Arts and Sports to Enhance Resilience against Climate Change in Local Communities“ durchgeführt. Verantwortlich war die Generaldirektion für Internationale Zusammenarbeit und Entwicklung (DEVCO), finanziert über das Programm Development Cooperation Instrument (DCI).

Drei Wrestling-Arenen errichtet

Im Rahmen des Projekts wurden in den Gemeinden Ndemban, Farafenni und Boiram drei Arenen für traditionelle Wrestling-Veranstaltungen gebaut. Diese Sportart ist in Gambia kulturell tief verwurzelt und zieht regelmäßig große Zuschauermengen an.

Wie der kulturelle und sportliche Aspekt zur „Klimawandelresilienz“ beitragen soll, bleibt dabei jedoch mindestens einmal interpretationsbedürftig. Die offizielle Begründung spricht von der Stärkung „lebendiger kultureller und sportlicher Ökosysteme“, welche Gemeinschaften befähigen sollen, besser auf Umweltveränderungen zu reagieren. Konkrete Indikatoren oder evaluierbare Wirkungsnachweise wurden bislang nicht veröffentlicht.

Plattform „NGO Transparency“ veröffentlicht Projektdaten

Öffentlich bekannt wurde das Projekt erst durch die Veröffentlichung auf ngotransparency.eu, einer Plattform der Fraktion „Patrioten für Europa“ im Europäischen Parlament. Die Seite listet NGO-Förderungen der EU-Kommission zwischen 2019 und 2023 auf und versteht sich laut Eigenbeschreibung als Instrument zur Förderung von Transparenz über politische und finanzielle Strukturen im NGO-Sektor.

Laut dem Eintrag erhielt die Gambia Wrestling Association selbst keinen direkten Zahlungsfluss („0,00 €“ bei „contracted amount“), jedoch wurden 499.950 € als Gesamtförderung im Rahmen des Projekts bereitgestellt – mutmaßlich über Drittempfänger oder Projektträgerstrukturen.

Einzelfall oder Muster?

Ob es sich um einen Einzelfall oder ein Beispiel für eine breitere Förderpraxis handelt, bleibt offen. Klar ist: Die EU nutzt zunehmend kultur- und gemeinschaftsbasierte Ansätze in der Entwicklungszusammenarbeit, um sogenannte „Resilienz“ gegen Krisen zu fördern. Der konkrete Nutzen solcher Maßnahmen, insbesondere mit Blick auf messbaren Klimaschutz, ist jedoch vielfach schwer belegbar.

Symbolpolitik statt Wirkungsmessung?

Das Projekt steht exemplarisch für einen wachsenden Trend in der EU-Entwicklungspolitik, bei dem kulturelle Identität und gesellschaftlicher Zusammenhalt als indirekte Mittel der Krisenvorsorge gefördert werden. Die theoretische Grundlage ist dabei nicht falsch – Resilienz ist ein anerkanntes Ziel globaler Entwicklungsstrategien. Doch Projekte wie dieses zeigen auch, wie schnell sich politisch gut gemeinte Programme in schwer überprüfbare Symbolpolitik verwandeln können.

Die Tatsache, dass über ein halbes Million Euro in Showkämpfe, Arenenbau und „kulturelle Ökosysteme“ floss, wirft Fragen nach der Verhältnismäßigkeit und Wirkungskontrolle auf. Die Begriffe „Resilienz“ und „Klimaanpassung“ scheinen dabei zunehmend als offene Containerbegriffe zu fungieren, unter denen nahezu jedes Vorhaben legitimiert werden kann – selbst wenn der konkrete Klimabezug kaum nachvollziehbar ist.

Ohne transparente Evaluierungskriterien und überprüfbare Zielgrößen droht der Eindruck zu entstehen, dass Entwicklungshilfe beliebig geworden ist – oder zumindest strategisch unklar. Das Beispiel Gambia mag kulturell gut gemeint sein. Für viele Steuerzahler dürfte dennoch unverständlich bleiben, wie genau Wrestling gegen den Klimawandel helfen soll.