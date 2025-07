++ 16-jährige Bitta aus Luxemburg vermisst – Polizei bittet um Mithilfe ++

DÜDELINGEN/LUXEMBURG – Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wird die 16-jährige Bitta BAROAN seit dem 14.07.2025 um 15.30 Uhr vermisst.

Sie ist ungefähr 175 cm groß, von schlanker Statur, hat lange, schwarze Zöpfe/Dreadlocks und hat eine dunkle Hautfarbe.

Sie könnte sich möglicherweise im Süden des Landes aufhalten.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten sollen bitte der Polizeidienststelle Dudelange per Telefon unter der Nummer (+352) 244 69 1000 oder per E-Mail an [email protected] gemeldet werden.