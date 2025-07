++ Region: Zurück zur 30-Grad-Marke mit Mix aus Sonne und Wolken ++

Die Aussicht auf das Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland fühlt sich wieder nach Sommer an. Zwischendrin kann es aber auch mal ungemütlich werden.

OFFENBACH. Schluss mit der kurzen Abkühlung: In Rheinland-Pfalz und im Saarland bewegen sich die Temperaturen zum Wochenende wieder in Richtung der 30-Grad-Marke. Für heute erwarten die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) Höchsttemperaturen zwischen 20 und 26 Grad, gefolgt von einem Sprung auf maximal 27 bis 30 Grad am Freitag.

An beiden Tagen bleibt es demnach heiter bis wolkig und meist trocken. Der Samstag bringt dann eine große Portion Sonnenschein und höchstens 28 bis 31 Grad. Am Nachmittag ziehen von Südwesten her allerdings zunehmend Wolken auf. Dann soll es laut DWD einzelne Schauer und Gewitter geben.

Ähnlich läuft demnach auch der Sonntag ab: ein heiterer bis wolkiger Start in den Tag, im Tagesverlauf aber ein stark bewölkter Himmel. Gebietsweise gibt es dann schauerartigen Regen, teils mit Blitz und Donner. Die Temperaturen bleiben aber stabil bei bis zu 25 bis 30 Grad. (Quelle: dpa)