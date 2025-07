Saarland: Von der Grenzkontrolle in die JVA – 29-Jähriger konnte Geldstrafe nicht bezahlen

RILCHINGEN-HANWEILER. Am gestrigen Mittwoch wurde gegen 16.30 Uhr am Grenzübergang Rilchingen-Hanweiler ein mobiler Kontrollpunkt durch Kräfte der Bundespolizei eingerichtet. Kurz darauf wurde ein 29-jähriger französischer Staatsangehöriger in der Kontrollstelle überprüft.

Die Überprüfung in den polizeilichen Informationssystemen ergab eine Ausschreibung zur Festnahme aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls der Staatsanwaltschaft Saarbrücken. Der Mann wurde wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro verurteilt.

Da der 29-Jährige nicht imstande war, die Geldstrafe zu begleichen, wurde er festgenommen und kurz darauf in eine örtliche Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort verbüßt er nun eine Freiheitsstrafe von 25 Tagen.

Diese Kontrollen an den kleineren Übergängen werden temporär eingerichtet, um flexibel und unvorhersehbar zu bleiben. Dennoch wird zusätzlich mit in Zivil eingesetzten Bundespolizisten der grenznahe Bereich bestreift.

Ziel der Bundespolizei ist es nicht nur, Migration festzustellen, sondern insbesondere gegen die hohe grenzüberschreitende Kriminalität vorzugehen. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken)