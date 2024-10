Saarland: Radfahrer auf Waldweg von Hund attackiert – Biss in Oberschenkel

KIRKEL. Ein Mann befuhr am Donnerstag, den 24.10.2024, um 17.09 Uhr, mit seinem Fahrrad den Waldweg/die Fußgängerbrücke zwischen Kirkel und Limbach. Vor ihm auf dem Weg liefen zwei Frauen mit ihren nicht angeleinten Hunden. Der Geschädigte signalisierte sein Vorbeifahren, indem er seine Klingel betätigte.

Als der Geschädigte im Begriff war, an den beiden Frauen vorbeizufahren, sprang einer der beiden Hunde den Radfahrer an und biss diesem in die Rückseite seines rechten Oberschenkels. Hierdurch wurde der Radfahrer leicht verletzt.

Die eine Frau gab an, dass der Hund ihrem Lebensgefährten gehören würde und gab ihm eine Mobilfunknummer. Unter dieser Nummer ist aktuell aber niemand erreichbar. Bei dem Hund habe es sich um einen mittelgroßen Hund (ähnlich Chau-Chau) mit hellbraunem – weißen Fell gehandelt. Personenbeschreibung der Frau: ca. 35-40 Jahre alt, ca. 1,70 – 1,75 Meter groß, schlank, lange blonde Haare.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Homburg unter der Rufnummer 06841/106-0 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)