Trier: Defekte Gegenstände wieder fit machen – Repair Café im Juli

TRIER – Auch in den großen Schulferien heißt es in Trier wieder: Reparieren statt wegwerfen!

Die beliebte Reparatur-Veranstaltung beginnt am 26.07.25 im Mergener Hof (Rindertanzstr. 4, 54290 Trier) um 11.00 Uhr und endet um 15.00 Uhr.

Die letzte Reparatur wird um 14:30 Uhr angefangen. Alle Interessierten sind eingeladen, bei der Veranstaltung mit defekten Gegenständen (fast) aller Art vorbeizukommen und kostenlos mitzumachen.

Ein wichtiger Hinweis: Armbanduhren, Autoradios, Großgeräte wie Waschmaschinen und Kühlschränke, Kaffeevollautomaten sowie Tintenstrahldrucker können leider nicht zur Reparatur angenommen werden!

Ein Reparatur-Termin kann ab dem 21.07. per E-Mail an [email protected] vereinbart werden. Zusätzlich ist am 24.07. von 09:00 bis 11:00 Uhr die Rufnummer 0651/ 998 531 71 für telefonische Anmeldungen freigeschaltet.