Luxemburg: Frau mehrfach geschlagen – Mann wegen häuslicher Gewalt festgenommen

DÜDELINGEN. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurde ihr am Montagabend, 21.10.2024, ein Mann in Düdelingen gemeldet, der eine Frau schlagen würde. Eine Polizeistreife begab sich umgehend vor Ort und konnte die beiden antreffen.

Erste Untersuchungen ergaben, dass es zu einem Streit zwischen dem Paar kam, der in Handgreiflichkeiten überging. Zudem wurde bekannt, dass es in der Vergangenheit bei diesem Paar bereits mehrfach zu polizeilichen Einsätzen gekommen war.

Das Opfer wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und ordnete die Festnahme sowie die Verweisung des Tatverdächtigen an. Dieser wurde am Morgen des 22.10.2024 dem Untersuchungsrichter vorgeführt.