Longuich: Dieb kam am Morgen – Einbruch in Einfamilienhaus scheitert

LONGUICH. Wie die Polizei Trier mitteilt, wurde am heutigen Dienstagmorgen, 22.10.2024, durch einen unbekannten Täter in einem Zeitraum von 9.15 Uhr bis 10.30 Uhr versucht in ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Longuich einzubrechen.

Die Tat verbleibt im Versuchsstadium und der unbekannte Täter konnte unerkannt flüchten.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen bzw. Fahrzeugen im Bereich der Bahnhofstraße im oben genannten Zeitraum geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier unter der 0651 9779 2290 zu melden.