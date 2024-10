Saarland: Gegen Thujen, Gartenhaus und Betonpfeiler gedonnert

ST. INGBERT-HASSEL. Am 20.10.2024, gegen 2.05 Uhr, kam es in der Rittershofstraße in St. Ingbert, Ortsteil Hassel, nahe der Straße In der Dell zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Täter kam hier aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gartenhaus, drei Thujen und einem Betonpfeiler. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt mit seinem PKW in Richtung Autobahn A6 von der Unfallörtlichkeit. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Sollten Anwohner oder Passanten Wahrnehmungen in Hinsicht auf das Unfallgeschehen gemacht haben, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, unter 06894/1090, gebeten. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Ingbert)