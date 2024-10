RLP: Brandstiftung in zwei Mehrfamilienhäusern – zwei Personen verletzt

KAISERSLAUTERN. Bei Bränden in zwei Mehrfamilienhäusern in Kaiserslautern sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Die Polizei geht eigenen Angaben zufolge nach ersten Ermittlungen von Brandstiftung aus. Demnach liegen die beiden Häuser in der Innenstadt in unmittelbarer Nähe zueinander.

Im ersten Haus brannte es in den Kellerräumen am Samstagabend etwa gegen 19 Uhr, im zweiten etwa um 2.30 Uhr in der Nacht auf Sonntag. Aufgrund der Nähe der Tatorte gehe man bislang vom selben Täter aus, erklärte die Polizei. Nach diesem werde noch gesucht. Der Schaden liege im unteren fünfstelligen Bereich. (Quelle: dpa)