Luxemburg: In Schlangenlinien auf Felgen unterwegs – geparkte PKWs gerammt

PETANGE. Am 20.10.2024, gegen 0.50 Uhr meldete ein Zeuge, dass er in Petange, rte. de Longwy, hinter einem Auto herfahren würde, welches teilweise auf den Felgen fahren würde. Der Zeuge folgte dem in Schlangenlinien fahrenden Auto und musste dabei zusehen, wie der Fahrer in der rue Michel Rodange zwei geparkte Autos rammte und weiterfuhr.

Kurze Zeit später konnte das besagte Auto von einem Streifenwagen lokalisiert und gestoppt werden. Während das Auto schwere Beschädigungen aufwies, war der Fahrer stark betrunken und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Insgesamt wurden bei einer ersten Bestandsaufnahme vier beschädigte Autos gezählt. Der Führerschein wurde entzogen und Protokoll erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)